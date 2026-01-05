Операция США в Венесуэле и свержение режима Мадуро изменили баланс на рынке нефти. Ведь в случае восстановления нефтедобывающей отрасли в стране, доступ нефти к мировому рынку способен изменить объем предложения и повлиять на цену.

Что интересно, возможный спад стоимости эталонных марок нефти повлияет и на стоимость российской Urals, которая уже продается с существенной скидкой из-за санкций.

24 Канал узнал, как именно может измениться стоимость Brent и Urals на фоне геополитических событий и почему влияние венесуэльской нефти на мировой рынок может быть переоцененным.

Как ситуация в Венесуэле будет влиять на цену нефти?

Экономист Иван Ус в разговоре с 24 Каналом рассказал, что Венесуэла является крупнейшей страной по разведанным залежами нефти в мире, в частности больше чем Саудовская Аравия.

Впрочем за правление страной сначала Чаваса, а впоследствии Мадуро, нефтедобывающая отрасль была довольно сильно повреждена.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальный институт стратегических исследований Сейчас пока только первая стадия для восстановления отрасли, где сделан шаг со стороны США. Впрочем в дальнейшем многое будет зависеть от вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, которая сейчас является временным президентом страны.

Венесуэла изменит политический курс на демократический

Если США будут видеть изменения со стороны властей Венесуэлы, в частности возвращение американских нефтесервисных компаний в страну, то цена 60 долларов за баррель за эталонную марку нефти Brent может резко опуститься.

Сделаю довольно осторожный прогноз, где до конца года цена даже может опуститься до 40 долларов за баррель,

– говорит Ус.

Зато для того, чтобы восстановить поврежденную венесуэльскую нефтедобывающую отрасль, понадобится времени минимум до середины 2027 года. И это потребует немалых инвестиций.

Венесуэла продолжит бороться с США

Тогда ожидается, что это повлияет на мировую экономику, ведь это не приведет к падению цены на нефть, о котором отметил Иван Ус. По меньшей мере стоимость будет сохраняться в таком случае на отметке 60 долларов, а в противном случае может даже вырасти.

Будет ли влиять на цену решение ОПЕК по добыче?

По состоянию на утро 5 января, фьючерсы на американскую эталонную сырую нефть марки West Texas Intermediate снизились на 0,8% до 56,84 доллара за баррель. А фьючерсы на нефть марки Brent – до 60,24 доллара за баррель после падения на 1,2%, пишет Business Insider.

Ус объясняет, что колебания цены на нефть может происходить в течение всего неопределенного периода. К тому же определенное влияние на это будут иметь еще и действия ОПЕК, которые до этого постоянно увеличивали уровень добычи.

Но на фоне событий в Венесуэле и прогнозов относительно спроса, который будет сохраняться на том же уровне, что и в 2025 году, принятие решения об увеличении добычи не будет логичным.

Дело в том, что есть ощущение, что цены на нефть и без Венесуэлы могут снизиться. А если добавить еще и Венесуэлу, то они полетят еще ниже. Для ОПЕК это не выгодно,

– резюмирует Иван Ус.

Поэтому следующее заседание ОПЕК будет основываться на изменениях в Венесуэле, прогнозирует Иван Ус.

Обратите внимание! Восемь стран-экспортеров нефти уже договорились сохранить стабильный уровень добычи нефти на 2026 год. Поэтому ожидается, что ОПЕК сохранит паузу в увеличении объемов в первом квартале 2026 года, пишет DW.

Почему влияние венесуэльской нефти переоценивают?

Зато эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар более пессимистично оценивает ситуацию, которая сложилась. Он заявил для 24 Канала, что после того, как США арестовали президента Венесуэлы Мадуро, это не означает окончательное свержение режима в стране.

Михаил Гончар Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" В этой пока неопределенной ситуации американские нефтяные компании не начнут сразу добывать нефть в Венесуэле. И пока есть только одна компания США, которая сохранила позиции в стране, – это Chevron.

Как напоминает Гончар, этой компании со времен президентства Барака Обамы каждые полгода продолжали лицензию для работы над ее проектами в Венесуэле, однако она не вела большой деятельности.

И сохранение таких позиции Chevron происходило только в одном случае – чтобы все нефтяные проекты не попали в руки "Роснефти" и китайских компаний, в том числе и государственных.

Конечно, что американские компании смогут при нынешних событиях вернуться в страну и восстановить свои добывающие позиции. Но прогнозы относительно того, что Венесуэла сможет добывать до 10 миллионов баррелей нефти в сутки, является полной чушью,

– говорит эксперт Гончар.

Даже в лучшие годы, когда американские Chevron и ExxonMobil работали в стране, добыча не достигала и 3 миллионов баррелей в сутки – она балансировала на уровне 2 с лишним миллиона баррелей.

А за 2025 год объем нефти, который впоследствии отправлялся на мировой рынок, вообще был мизерным, по сравнению с предыдущим 2024 годом, – всего где-то 0,8 миллиона баррелей в сутки.

Для понимания масштабов: мировой рынок нефти составляет 102 миллиона баррелей нефти в сутки. А позиция Венесуэлы сейчас – это около 1 миллиона баррелей в сутки, то есть менее 1% от мирового нефтяного рынка.

Заметьте! По прогнозам Михаила Гончара, в период такой нестабильности исчезновение венесуэльской нефти не повлечет коллапса на мировом рынке. То есть скачка цен не стоит ожидать.

Что не так с венесуэльской нефтью?

Как отмечает Гончар, влияние венесуэльской нефти на мировой рынок преувеличено. Несмотря на то, что страна имеет крупнейшие запасы черного золота, но почему-то раньше никто не добывал ее массово.

И основная причина заключается в том, что по сравнению с нефтью Саудовской Аравии, где тоже значительные запасы этого ресурса, венесуэльская нефть – это сорта тяжелых и сверхтяжелых нефтей,

– добавляет господин Михаил.

Они высокосернистые, а некоторые сорта с примесями тяжелых металлов. Таким образом, она не очень востребована на рынке. Ведь перерабатывать ее в чистом виде, а также транспортировать, довольно сложная задача.

Зато среди легких сортов нефти в стране есть только один, а его доля невелика.

Поэтому когда американские нефтяные компании зашли на добывающий рынок страны, то разработали несколько подходов для реализации, в частности для тех заводов, которые расположены на коротком логистическом плече через Мексиканский залив в Луизиане и Техасе.

Соответственно, была разработана и технология переработки этой нефти, которая смешивалась с другими сортами легкой нефти.

И когда речь идет о том, что американские компании вернутся к добыче в Венесуэле, то не стоит ожидать, что нефть из Венесуэлы "потечет рекой" на мировой рынок, заключает Гончар.

Изменится ли стоимость российской нефти из-за ситуации в Венесуэле?

Ус замечает, что на 2026 год в российском бюджете цена нефти заложена на уровне 59 долларов за баррель. И как добавляет экономист, это более чем оптимистично, ведь стоимость сейчас гораздо ниже.

Например, по словам господина Ивана, средняя цена российской нефти за ноябрь 2025 года была на уровне 44 долларов за баррель.

Если в Венесуэле будут развиваться события, означающие для рынка снижение стоимости нефти, а цена на марку Brent будет на уровне 40 долларов, то российская нефть будет на уровне 33 – 35 долларов, учитывая ориентировочно 5 – 7 долларов дисконта,

– прогнозирует Ус.

Заметим, что по состоянию на 2 января, стоимость российской марки Urals составляет 49,22 доллара за баррель, свидетельствуют данные TradingEconomics. За последний месяц цена на российскую нефть упала на 9,39% и на 30,30% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Для России сценарий развития событий в Венесуэле, где цены на нефть стремительно опускаются, будет означать выбор:

продолжать войну в Украине и потерять фактически все,

остановить войну и пытаться улучшить экономическую ситуацию в стране.

А вот Гончар объясняет, что ситуация со стоимостью на российскую нефть будет зависеть от общего состояния глобального нефтяного сектора. И увеличение добычи в Венесуэле в ближайший период не будет влиять на ее существенный спад стоимости.

Дело в том, что по оценкам Международного энергетического агентства (за IV квартал 2025 года), на начало нового 2026 года фиксируется избыток нефти около 4 миллионов баррелей в сутки. Несмотря на это добыча не останавливается, а нефть нужно где-то сбывать,

– говорит эксперт Михаил Гончар.

Из-за такого избытка цена будет падать. И это касается и российской нефти. Например год назад, с середины января, цена на нефть Brent была под 80 долларов за баррель. А вот на конец 2025 года – уже 62 доллара за баррель.

Второй фактор, что будет влиять на российскую нефть – санкции. Здесь можно вспомнить ситуацию, когда Трамп угрожал новыми ограничениями в отношении российских компаний "Роснефти" и "Лукойл". Это заставило Россию продавать нефть по еще большим дисконтам.

Грубо говоря, если нефть Brent продается по цене в 60 долларов за баррель, то российская марка Urals – в районе 40 долларов за баррель, учитывая скидку,

– отмечает собеседник.

Однако 40 долларов за баррель нефти – это не тот ценовой уровень, который соответствует уровню убыточности нефтедобычи в России.

Важно! Цена российской нефти должна быть ниже, чем 30 долларов за баррель. И фундаментальная вещь по этому поводу будет заключаться в дальнейших действиях Саудовской Аравии и США.

Кроме того, когда речь идет о том, что российская нефть должна опуститься в цене до уровня 30 долларов за баррель, это не означает, что после достижения такого уровня добычи нефти в России конец.

Здесь речь идет о том, что такая цена, то есть 30 долларов за баррель, должна быть средневзвешенной ценой порога, а потому должна продержаться на таком уровне довольно длительное время, чтобы иметь эффект.

Какую цену на нефть прогнозируют мировые компании?

По данным Goldman, события в Венесуэле негативно повлияют на цены на нефть в долгосрочной перспективе, передает Business Insider.

Добыча может несколько вырасти в краткосрочной перспективе, в частности по сценарию с правительством, который поддерживается США, и полной отменой санкций. Как вариант, перебои с поставками нефти в Венесуэлу могут продолжиться и/или усилиться в краткосрочной перспективе, например, потому, что кабинет Мадуро установил свой контроль,

– отмечают аналитики.

Таким образом, если добыча сырой нефти в Венесуэле снизится на 400 тысяч баррелей в день до конца 2026 года, то средняя цена на нефть WTI и нефть Brent составит 51 доллар за баррель и 58 долларов за баррель соответственно.

Впрочем если же добыча в стране наоборот возрастет на 400 000 баррелей в день, то ожидается, что средняя цена на WTI и Brent составит 50 долларов за баррель и 54 доллара за баррель соответственно.

Зато по данным Лондонского энергетического института, пишут в Reuters, Венесуэла владеет около 17% мировых запасов нефти, или 303 миллиардами баррелей, опережая лидера ОПЕК Саудовскую Аравию.

Поэтому аналитики JPMorgan заявляют, что при условии политического перехода страна может увеличить добычу нефти до 1,3 – 1,4 миллиона баррелей в сутки в течение 2 следующих лет и потенциально достичь 2,5 миллиона баррелей в сутки в течение следующего десятилетия.