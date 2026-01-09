Как США могут повлиять на поставки российской нефти?

Сейчас поведение США показывает, что они готовы следить за тем, чтобы введенные ими санкции были соблюдены, сказал в разговоре с 24 Каналом экономист Иван Ус.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Сейчас США демонстрируют публично, что собираются следить за принятыми ограничениями. Поэтому если танкер под санкциями США, то смотреть на то, что он изменил название и флаг, не будут. На самом деле такой ход события для России может быть довольно негативным сигналом.

Ус отмечает, что задержанные американские танкеры не являются полностью российскими. Ведь теневой флот это те суда, что помогают России реализовывать продукцию. То есть, принадлежать они могут совершенно другим странам.

Если владельцы (судов – 24 Канал) будут отказываться работать с россиянами из-за рисков, то страна может столкнуться с ситуацией, когда будет иметь много добытой нефти, но реализовать ее не сможет,

– указывает экономист Ус.

Как показывают данные KSE Institute, пока идентифицировано 621 российский нефтяной танкер. Однако это количество ежемесячно растет. Более 173 загруженных российских танкеров теневого флота с сырой нефтью и нефтепродуктами вышли из портов России.

Могут ли США прекратить поставки российской нефти полностью?

Экономист Олег Гетьман в комментарии 24 Каналу указал, что США не имеют возможности арестовывать все танкеры теневого флота. Предыдущий захват судов происходил именно у берегов Венесуэлы.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы У России есть прямые маршруты к главным своим партнерам – Индии и Китаю. Именно поэтому Россия в дальнейшем будет сотрудничать с ними, чтобы избежать санкций. Полностью прекратить перевозки российской нефти, конечно, что не удастся. Но ее можно таким образом сделать все менее выгодной для россиян.

Гетман отмечает, что чем больше танкеров задержат, тем серьезнее станет санкционное давление. То есть, россияне будут иметь меньшие прибыли.

Важно! Как говорит Гетман, в середине этого года в России может произойти серьезное падение экономики.

Что ждет экономику России в будущем?