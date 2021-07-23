Оперативность и эффективность – это неотделимые составляющие современного мира на глобальном уровне. И от них никто не готов отказываться.

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Перспективная сфера

Поэтому неудивительно, что судоходная отрасль стала важной частью международной торговли, поскольку это один из самых дешевых способов транспортировки товаров. На сегодня судна отвечают за перевозки 90% грузов в мире, другие 10% приходятся на наземные и воздушные виды транспорта. Весомое преимущество судов – их размеры, которые позволяют перевозить огромное количество товаров одновременно. Кроме того, этот вид транспорта работает на мазуте, который существенно снижает себестоимость транспортировки, поскольку является одним из самых дешевых видов топлива среди нефтепродуктов.

Этот сектор, как правило, переживает пик спроса в конце каждого года, тогда как первый квартал следующего календарного года – это период спада. Сезонность – это важный фактор для потенциальных инвесторов. Лучше всего динамику этого рынка иллюстрирует индекс Baltic Dry Index , который рассчитывает Балтийская биржа.

Главные игроки рынка

Судоходство довольно сильно пострадало из-за пандемии. Однако, с постепенной отменой коронавирусных ограничений эта отрасль начала восстанавливать утраченные позиции. Логично, что стоимость активов судоходных компаний начала расти. Сейчас на рынке можно приобрести ценные бумаги более чем 10 компаний, работающих в этом секторе. Самые известные среди них Teekay Tankers, Eagle Bulk Shipping, Diamond S Shipping.

Позиции этих компаний на бирже:

Каждая акция Teekay Tankers стоит 12,28 доллара , рыночная капитализация компании составляет 414 миллионов долларов;

Активы Eagle Bulk Shipping торгуются на уровне 42,20 доллара за акцию, рыночная капитализация – 568 миллионов долларов,

Стоимость ценных бумаг Diamond S Shipping колеблется на уровне 9,69 доллара , рыночная капитализация – 392 миллиона долларов.

Судоходство – перспективная отрасль для инвестиций / Фото Unspalsh

Простой алгоритм

Безусловно, такая перспективная отрасль, как судоходство, открывает много новых возможностей. К счастью, чтобы стать инвестором и начать вкладывать деньги, не нужно иметь большой капитал или владеть узкоспециальными знаниями. Прежде всего необходимо выбрать платформу, которая может предложить своим клиентам широкий спектр финансовых инструментов. Звание одной из лучших уже давно завоевала платформа Libertex от Forex Club .

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Секрет платформы в простоте и доступности. Libertex может похвастаться понятным интерфейсом, встроенными инструментами технического анализа, наличием бесплатных демо-счетов с 50 тысячами виртуальных долларов, различными финансовыми инструментами. Компания предлагает более 250 опций , поэтому каждый инвестор найдет для себя удачный актив для вложения средств.

Кроме того, возможность изучить основы осуществления операций непосредственно в терминале Libertex завоевала благосклонность как инвесторов-новичков, так и опытных трейдеров по всему миру. Для того, чтобы начать выгодно инвестировать с помощью Libertex необходимо сделать несколько простых шагов:

открыть и пополнить счет,

выбрать актив,

определиться с суммой и направлением соглашения,

нажать "в рост" или "в снижение",

совершить сделку.