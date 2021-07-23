Оперативність та ефективність – це невіддільні складові сучасного світу на глобальному рівні. І від них ніхто не готовий відмовлятися.

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Перспективна сфера

Тож, не дивно, що судноплавна галузь стала важливою частиною міжнародної торгівлі, оскільки це один з найдешевших способів транспортування товарів. Станом на сьогодні судна відповідають за перевезення 90% вантажів у світі, інші 10% припадають на наземні та повітряні види транспорту. Вагома перевага суден – їхні розміри, які дозволяють перевозити величезну кількість товарів одночасно. Крім того, цей вид транспорту працює на мазуті, який суттєво знижує собівартість транспортування, оскільки є одним з найдешевших видів палива серед нафтопродуктів.

Цей сектор, зазвичай, переживає пік попиту наприкінці кожного року, тоді як перший квартал наступного календарного року – це період спаду. Сезонність – це важливий фактор для потенційних інвесторів. Найкраще динаміку цього ринку ілюструє індекс Baltic Dry Index , який розраховує Балтійська біржа.

Головні гравці ринку

Судноплавство досить сильно постраждало через пандемію. Проте, з поступовим скасуванням коронавірусних обмежень ця галузь почала відновлювати втрачені позиції. Логічно, що вартість активів судноплавних компаній почала зростати. Наразі на ринку можна придбати цінні папери більше ніж 10 компаній, які працюють в цьому секторі. Найвідоміші серед них Teekay Tankers, Eagle Bulk Shipping, Diamond S Shipping.

Позиції цих компаній на біржі:

Кожна акція Teekay Tankers коштує 12,28 долара , ринкова капіталізація компанії становить 414 мільйонів доларів;

Активи Eagle Bulk Shipping торгуються на рівні 42,20 долара за акцію, ринкова капіталізація – 568 мільйонів доларів,

Вартість цінних паперів Diamond S Shipping коливається на рівні 9,69 долара, ринкова капіталізація – 392 мільйони доларів.

Судноплавство – перспективна галузь для інвестицій / Фото Unspalsh

Простий алгоритм

Безумовно, така перспективна галузь, як судноплавство, відкриває багато нових можливостей. На щастя, щоб стати інвестором та почати вкладати гроші, не потрібно мати великий капітал або володіти вузькоспеціальними знаннями. Перш за все необхідно вибрати платформу, яка може запропонувати своїм клієнтам широкий спектр фінансових інструментів. Звання однієї з кращих вже давно завоювала платформа Libertex від Forex Club.

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Секрет платформи у простоті та доступності. Libertex може похвалитися зрозумілим інтерфейсом, вбудованими інструментами технічного аналізу, наявністю безплатних демо-рахунків з 50 тисячами віртуальних доларів, різноманітними фінансовими інструментами. Компанія пропонує понад 250 опцій, тож кожен інвестор знайде для себе вдалий актив для вкладення коштів.

Крім того, можливість вивчити основи здійснення операцій безпосередньо у терміналі Libertex завоювала прихильність як інвесторів-початківців, так і досвідчених трейдерів по всьому світу. Для того, щоб почати вигідно інвестувати з допомогою Libertex необхідно зробити кілька простих кроків:

відкрити та поповнити рахунок,

вибрати актив,

визначитися з сумою і напрямком угоди,

натиснути "в ріст" або "в зниження",

здійснити операцію.

Визначитися з активом, проаналізувати тренди ринку чи відповісти на усі питання клієнтів можуть фахівці Forex Club. Експерти з багаторічним досвідом успішних інвестицій завжди готові допомогти.