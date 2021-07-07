На ситуацию на рынке металлов влияет сразу несколько факторов. Прежде всего, речь идет о дефиците металлов, желании ведущих государств мира сохранить окружающую среду и ажиотаж вокруг электромобилей.

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Экологический аспект

Бум на рынке металлов набирает обороты из-за ускорения планов по сокращению использования ископаемого топлива странами Европы и США. Для производства "чистой" энергии понадобится очень много металла:

алюминия,

меди,

никеля.

Согласно данным International Nickel Study Group (INSG), уже сейчас дефицит на рынке никеля составляет 15,6 тысячи тонн при мировом производстве никелевой руды в объеме 233 тысяч тонн в месяц. Тогда как The International Copper Study Group (ICSG) информирует, что недостаток на глобальном рынке меди достигла 1,2 миллиона тонн. И все свидетельствует о том, что эта цифра будет расти.

Ажиотаж вокруг электромобилей

Страны Европы и США намерены увеличить производство электромобилей и развития необходимой для них инфраструктуры. Это они делают в рамках программы улучшения экологии. Для создания батарей для подзарядки электрокаров и их оснащения необходимы огромные объемы кобальта. Именно этот металл является одним из ключевых элементов литий-ионных аккумуляторов. На сегодня сульфат кобальта производят две страны:

Китай – 80% ,

Финляндия – 20% .

Еще в 2019 году компания Glencore закрыла медно-кобальтовые рудники Mutanda в Демократической Республике Конго. Отметим, что на это предприятие приходилось примерно 20% мировой добычи кобальта. Это решение стало мощным импульсом для роста стоимости этого металла. Сейчас цена кобальта колеблется на уровне 45,5 тысячи долларов за тонну. В 2020 году из-за пандемии коронавируса Китай определенный промежуток времени не мог поставлять этот металл в другие страны, что привело к росту его дефицита на рынке. Согласно расчетами аналитиков, до 2030 года мировое потребление кобальта подвоиться на фоне роста объемов производства электромобилей.

Бум электромобилей в мире/ Фото Unsplash

Как заработать на этом

Стремительное подорожание металлов – это прекрасная возможность для инвесторов, в том числе и из Украины. Если учесть, что дефицит на рынке металлов будет и дальше расти, то инвестировав в этот сектор сегодня, уже завтра можно получить неплохой доход.

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Вкладывать средства в металлы очень просто. Для этого достаточно открыть и пополнить свой счет. Одной из торговых платформ, которые предоставляют быстрый доступ более чем к 250 различных финансовых инструментов, в том числе и металлов, является Libertex от Forex Club . После этого необходимо выбрать финансовый инструмент, определиться с суммой и направлением соглашения, выбрать направление сделки в соответствии с прогнозами: "в рост" или "в снижение". Еще одним преимуществом Libertex – это встроенные инструменты технического анализа и лента финансовых новостей, которые помогут спрогнозировать динамику рынка

Важно, что платформа доступна как с компьютера, так и с телефона, с помощью приложений для операционных систем iOS и Android. Это означает, что инвестировать средства в металлы или другие активы и зарабатывать на этом можно буквально в любом месте, где есть интернет.

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