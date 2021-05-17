Доходность американских казначейских облигаций упала, а розничная торговля в США "замерзла". С другой стороны ряд стран Азии столкнулись с новым всплеском пандемии коронавируса.

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Азия и США

Американские облигации ослабли после обнародования отчета о розничной торговле. Показатели за апрель не оправдали ожиданий в прирост в 1%. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер напомнила, что ситуация на рынке будет оставаться нестабильной, поскольку экономика начала восстанавливаться . Она добавила, что политика центрального банка США остается вполне удовлетворительной.

Новый всплеск коронавируса в Сингапуре и Тайване, которые достаточно успешно противостоят пандемии, привел к усилению эпидемиологических ограничений. Тогда как Китай переживает обострение ситуации, Таиланд столкнулся с масштабной волной заболеваемости. Рост спроса на безопасность и хеджирования инфляции, возможно, стали ключевыми факторами поддержки цен на золото.

Золото взлетело в цене

После резкого падения в первом квартале 2021 драгоценный металл начал восстанавливать свои позиции на рынке в фоне неопределенности относительно темпов восстановления мировой экономики после пандемии, рост инфляционных ожиданий и заверений Федеральной Резервной системы в том, что денежно-кредитная политика останется адаптивной. Новая волна внимания инвесторов и хедж-фондов привела к тому, что стоимость золота достигла самого высокого уровня за последние три месяца. Кроме того, запасы фондов, торгующих золотом на бирже, растут шесть дней подряд.

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Спотовая цена на золото выросла на 0,5% до 1853,14 доллара за унцию. Это самый высокий показатель с 10 февраля. На торгах в Сингапуре драгоценный металл стоит 1852 доллара. Также выросла стоимость серебра, платины и палладия.

Спотовая цена Это цена, по которой продаются реальный товар, ценные бумаги или валюта в конкретный момент и в определенном месте на условиях немедленной поставки.

Стоимость золота обновила трехмесячный максимум / Инфографика Bloomberg