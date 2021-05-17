Доходность американских казначейских облигаций упала, а розничная торговля в США "замерзла". С другой стороны ряд стран Азии столкнулись с новым всплеском пандемии коронавируса.
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Азия и США
Американские облигации ослабли после обнародования отчета о розничной торговле. Показатели за апрель не оправдали ожиданий в прирост в 1%. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер напомнила, что ситуация на рынке будет оставаться нестабильной, поскольку экономика начала восстанавливаться. Она добавила, что политика центрального банка США остается вполне удовлетворительной.
Новый всплеск коронавируса в Сингапуре и Тайване, которые достаточно успешно противостоят пандемии, привел к усилению эпидемиологических ограничений. Тогда как Китай переживает обострение ситуации, Таиланд столкнулся с масштабной волной заболеваемости. Рост спроса на безопасность и хеджирования инфляции, возможно, стали ключевыми факторами поддержки цен на золото.
Золото взлетело в цене
После резкого падения в первом квартале 2021 драгоценный металл начал восстанавливать свои позиции на рынке в фоне неопределенности относительно темпов восстановления мировой экономики после пандемии, рост инфляционных ожиданий и заверений Федеральной Резервной системы в том, что денежно-кредитная политика останется адаптивной. Новая волна внимания инвесторов и хедж-фондов привела к тому, что стоимость золота достигла самого высокого уровня за последние три месяца. Кроме того, запасы фондов, торгующих золотом на бирже, растут шесть дней подряд.
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Спотовая цена на золото выросла на 0,5% до 1853,14 доллара за унцию. Это самый высокий показатель с 10 февраля. На торгах в Сингапуре драгоценный металл стоит 1852 доллара. Также выросла стоимость серебра, платины и палладия.
Спотовая ценаЭто цена, по которой продаются реальный товар, ценные бумаги или валюта в конкретный момент и в определенном месте на условиях немедленной поставки.
Стоимость золота обновила трехмесячный максимум / Инфографика Bloomberg