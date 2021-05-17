Биткоин поднялся до отметки 45 тысяч долларов, по данным CoinMarketCap после того, как Маск в своем твите опроверг продажу биткоинов.

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Для уточнения: Tesla не продала ни одного биткоина,

– написал Маск.

Ранее криптовалюта обвалилась до уровня в 42 185 долларов, что является самым низким показателем с февраля. Это примерно на 20 000 долларов ниже за рекорд, установленный в апреле.

Илон Маск и биткоин

В конце марта в компании Tesla решили принимать биткоины в качестве оплаты за автомобили и другие услуги.

Биткоин стал не только способом оплаты, но и источником заработка. Ранее Tesla приобрела биткоинов на сумму 1,5 миллиарда долларов. Позже часть из них компания продала и заработала на этом 101 миллион долларов.

В воскресенье Маск неоднозначно ответил на твит о продаже Tesla биткоинов. На что инвесторы отреагировали массовой продажей и обвалом этой криптовалюты.