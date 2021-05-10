Биржевые фонды драгоценных металлов (ETF) – это один из популярных способов инвестировать в эти активы. ETF предлагают более ликвидный и простой подход к вложению средств в драгоценные металлы, чем фьючерсные контракты, приобретение слитков или акций публичных компаний.

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Лучшие ETF на драгоценные металлы

Биржевые фонды ETF вкладывают средства в физические драгоценные металлы, а не в акции компаний, которые их добывают. В течение последних 12 месяцев общая доходность индекса драгоценных металлов S&P GSCI остановилась на уровне 9,8%. Этот показатель несколько отставал от широкого рынка и равен трети от общей доходности S&P 500 в размере 27,5%.

Широкий рынок Это неограниченный рынок, что означает присутствие на нем значительного количества акций, других ценных бумаг, чей курс более-менее стабилен в течение некоторого периода.

Сектор драгоценных металлов в 2020 году отставал от рынка в целом, он является SIVR, SLV и PPLT. Два ведущих ETF держат серебро, а третий инвестирует в платину.

Aberdeen Standard Physical Silver (SIVR)

ETF по акциям Aberdeen Standard Physical Silver (SIVR):

общая доходность за год – 59,6%,

коэффициент расходов – 0,30%,

средний дневной объем за 3 месяца – 1,145,603,

активы в управлении – 1 миллиард долларов.

SIVR функционирует как траст, который предлагает инвесторам определенную степень налоговой защиты. Этот фонд на 100% обеспечен серебряными слитками и отслеживает цену на металл. Физически серебро сохраняется в хранилище Лондона, запасы которого дважды в год проверяют сторонние компании. Таким образом, вкладчики имеют шанс инвестировать в серебро не беспокоясь о расходах на хранение, страхование содержание физического металла или о сложностях, связанных с торговлей фьючерсными контрактами.

Траст Это форма правоотношений, основанных на трастовой сделке (Trust Deed), согласно которой основатель передает активы в доверительную собственность трастовых управляющих (Trustee) и определяет круг бенефициаров – лиц, которые могут получать выгоду от траста.

iShares Silver Trust (SLV)

ETF по акциям iShares Silver Trust (SLV):

общая доходность за 1 год – 59,4%,

соотношение расходов – 0,50%,

среднедневной объем за 3 месяца – 41488272,

активы в управлении – 16,3 миллиарда долларов.

Как и SIVR, SLV также был создан как траст, который обеспечивает инвесторам определенную налоговою защиту. Фонд SLV тоже на 100% обеспечен серебряными слитками. Драгоценный металл хранится в Лондоне и Нью-Йорку. Главным отличием SLV от SIVR намного более высокий уровень коэффициента расходов.

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ETF по акциям Aberdeen Standard Physical Platinum (PPLT)

Платиновые акции ETF (PPLT):

доходность за год – 39,2%,

соотношение расходов – 0,60%,

среднедневной объем за 3 месяца – 251 793,

активы в управлении – 1,5 миллиарда долларов.

PPLT также является трастом, но в отличие от двух предыдущих организаций, он отслеживает спотовою цену на платиновые слитки. Инвесторам достаточно трудно получить доступ к платине, поэтому PPLT является одним из немногих вариантов воздействия на этот металл на уровне с фьючерсными контрактами, отдельными платиновыми монетами и акциями компаний, которые занимаются добычей металла. Платиновые слитки находятся в хранилищах Лондона и Цюриха.