Какие цены на металлы?

На мировых рынках металлов наблюдалась смешанная динамика. Цены на алюминий и цинк снизились, а котировки меди остались практически без изменений, поскольку инвесторы осторожно реагировали на встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В понедельник, 18 августа, на Лондонской бирже установлены следующие цены на металлы:

алюминий: 2607 долларов за тонну (-0,5%);

медь: 9773,50 доллара за тонну (+0,1%);

цинк: 2795 долларов за тонну (-2%);

сталь: 478 долларов за тонну (-0,2%).

Переговоры должны состояться в понедельник и касаться дальнейших шагов после американо-российского саммита, который завершился без введения новых санкций и прекращения огня.

Что влияет на стоимость металлов?

Помимо встречи Трампа и Зеленского дополнительное давление на металлы оказывают замедление экономического роста в Китае, и ухудшение глобальных прогнозов из-за геополитической напряженности и торговых барьеров.

В своем последнем отчете компания China Hongqiao Group отметила, что мировая экономика сталкивается с серьезными вызовами, которые заставляют международные организации пересматривать прогнозы в сторону понижения.

Какие цены на железную руду?

Железная руда, наоборот, подорожала после трехдневного снижения. Поддержкой для котировок стали ожидания сезонного восстановления спроса на сталь в Китае.

Фьючерсы на сырье, используемое в сталелитейной промышленности, в начале торгов поднялись до 103 долларов за тонну после падения более чем на 2% за предыдущие три сессии.

Примечательно! Снижение было связано с сокращением производства стали в Китае в июле. Крупнейший мировой производитель стали изготовил менее 80 миллионов тонн – это минимальный показатель за последние семь лет.

Аналитики Yongan Futures отмечают, что спрос на сталь достиг минимального уровня, и есть надежда на его восстановление в ближайшие месяцы. Производство постепенно растет, хотя спрос на арматурный прокат в строительстве оказался слабее прогнозов.

Дополнительным фактором, влияющим на рынок, остаются ожидания мер Пекина по сокращению избыточных промышленных мощностей.

Важно! Такой шаг может ограничить потребление железной руды, но одновременно повысить цены на сталь и рентабельность отрасли.