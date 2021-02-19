Чтобы начать зарабатывать на финансовом рынке, не обязательно иметь большой капитал. Сколько нужно средств, чтобы стать инвестором, читайте на Финансы 24.

Количество денег, необходимых для старта, зависит от нескольких факторов. О них в комментарии 24 канала рассказали специалисты Forex Club.

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Ожидаемый доход

Понятно, что чем выше доходность – тем выше нужна сумма капитала. Независимо от того, на сколько процентов возрастет актив, в который вы инвестировали, при большем объеме инвестиций вы получите большую прибыль.

Обратная сторона доходности – риск, который инвестор готов взять на себя. Инвестиционные инструменты могут быть высокорисковым и низкорискованных.

Виды активов по степени риска

К высокорисковым можно отнести криптовалюта или некоторые акции.

К низкорисковым – например, золото и другие драгоценные металлы.

Чем выше риск – тем выше доходность.

Горизонт инвестиций

Горизонт инвестиций – это срок, на который вы готовы вложить ваши средства. В зависимости от горизонта ваших инвестиций, будет зависеть и актив, в который вы будете инвестировать, а соответственно и сумма средств.

Например, золото и другие драгоценные металлы чаще всего предусматривают долгосрочное инвестирование – на несколько месяцев или даже лет.

Но не все готовы так долго ждать. Тем, кто не хочет вкладывать средства надолго, подойдут инструменты, которые имеют короткий горизонт. Часто краткосрочные сделки совершают с волатильными инструментами – валютами и криптовалютами, а также с акциями или контрактами на энергоносители.



Выбор актива зависит от количества денег и желаемой прибыли | Unsplash

Традиционно, инвесторы с большим объемом капитала, вкладывают средства на более долгий срок. Поэтому они могут позволить себе выжидать лучший момент для получения прибыли. Если же средств не так много, то подойдут инструменты с более коротким сроком вложения, которые позволят получить прибыль быстрее.

Кредитное плечо

Для осуществления операций с некоторыми инструментами крупный капитал просто необходим. Однако если у вас на руках нет суммы, достаточной для этого, вы можете воспользоваться так называемым "кредитным плечом".

Что такое кредитное плечо Это помощь компании, которая предоставляет своему клиенту заем для заключения сделки. Сумма такого займа может превышать объем вашего депозита в 10, 20, 100 и более раз. Благодаря "кредитному плечу" инвестор может купить акции на 20 000 долларов, фактически имея на руках лишь 2000 долларов. Кредитное плечо при этом равно 10.

Этот инструмент, как некий рычаг, дает возможность клиенту компании заключать сделки, которые были бы ему не под силу с одними только собственными средствами.

Аналогичные возможности предоставляет и "мультипликатор" доступен в торговой платформе Libertex от Forex Club, который кратно увеличивает вашу прибыль. Важно помнить, что использование этих инструментов, также повышает ваши риски при инвестициях.

Акции и бонусы

Многие компании предлагают своим клиентам различные акции и бонусы, которые расширяют возможности трейдеров и инвесторов по осуществлению операций. Это особенно важно для тех трейдеров, которые обладают небольшим капиталом.

Например, одна из самых известных компаний на рынке – Forex Club предлагает Welcome-бонус. Это своеобразная премия в размере 100%, которую разово получают новые клиенты. Ее можно использовать в торговле для совершения сделок.

Как стать инвестором

Как мы выяснили, чтобы стать инвестором не нужно обладать большим капиталом. Достаточно выбрать торговую платформу и компанию, которая позволит выбрать наиболее подходящий для вас торговый инструмент, и в которой вы сможете воспользоваться различными акциями и бонусами, которые расширяют ваши возможности по совершению сделок.

Одной из таких компаний является Forex Club. Эта компания разработала одну из самых популярных у частных инвесторов торговых платформ – Libertex.



С приложением Libertex инвестором можно быть где угодно и когда угодно / Libertex

Осуществить операцию в Libertex просто:

Для этого достаточно открыть и пополнить ваш торговый счет.

Определиться с активом, мультипликатором и суммой сделки.

Затем выбрать направление ваших инвестиций, нажав "в рост", если вы ожидаете повышения котировок, или "в снижение", если вы прогнозируете падение.

Платформа Libertex доступна как в виде веб-приложения, так и в виде приложений для операционных систем iOS и Android. А это значит, что вы сможете совершать сделки буквально в любом месте с любого устройства, на котором есть доступ в интернет.

В Libertex также встроенные инструменты технического анализа и лента новостей, которые помогут вам спрогнозировать динамику котировок выбранного актива.

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Если вы не хотите самостоятельно анализировать рынок, вам помогут эксперты Forex Club. Специалисты с многолетним опытом успешных инвестиций подскажут, в актив лучше вкладывать средства, как правильно совершить сделку и ответят на другие интересующие вас вопросы.

Хотите стать успешным инвестором? Откройте и пополните ваш счет в Libertex прямо сейчас или обратитесь к специалистам Forex Club за консультацией.