Багатьом початківцям-інвесторам часто може не вистачати практичних знань для того, щоб вести успішну торгівлю на фінансових ринках. З чого почати фінансовий шлях і отримати дохід від інвестицій – читайте далі.

Навіть маючи економічну освіту, трейдеру-початківцю необхідно вивчити всі особливості роботи ринку, щоб отримати прибуток. Про це розповіли фахівці Forex Club в коментарі 24 каналу.

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Познайомитися з особливостями ринку можна за допомогою простих інструментів, доступних, наприклад, в компанії Forex Club. Ці інструменти дозволять освоїти основи здійснення операцій, познайомитися з процесом інвестування і навчитися правильно вкладати кошти.

Навчальний курс

Один з найбільш доступних способів вивчити світ фінансів – це пройти спеціальний курс навчання. Один з таких курсів підготувала Міжнародна академія біржової торгівлі, офіційний партнер Forex Club. Академія стала одним з перших освітніх установ для трейдерів в Україні. Програма навчання містить в собі безліч курсів як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.

Маючи величезний досвід успішної роботи на фінансових ринках і навчання трейдерів, фахівці Академії розробили курс навчання, який дозволить інвесторам навчитися ефективно управляти своїм капіталом.

В курсі розглядаються основні принципи роботи в торговому терміналі та основи прийняття тих чи інших торгових рішень.

У форматі онлайн-навчання, яке розраховане на 10 занять, що передбачає близько 80% практичної роботи, початківець інвестор в повному обсязі познайомиться з поточною ситуацією на ринку.

Торгівля на демо-рахунку

Для тих, хто хоче спробувати свої сили в трейдингу не ризикуючи своїми коштами, компанія Forex Club надає безкоштовний демо-рахунок. Він дає можливість навчитися торгувати на фінансових ринках без ризиків і без необхідності вкладення власних коштів.

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На демо-рахунку вже є 50 000 віртуальних доларів, які можна використовувати для здійснення операцій. Використання демо-рахунку дозволить:

познайомитися з процесом торгівлі;

вивчити можливості торгової платформи, яку ви будете використовувати;

відточити свої навички трейдингу.

Використа ння інвестиційних ідей

Для тих, хто пройшов курс навчання і спробував свої сили на демо-рахунку, але все ще не готовий приймати складні та відповідальні інвестиційні рішення, є спеціальний продукт – "інвестиційні ідеї".

Експерти Forex Club з багаторічним досвідом успішного трейдингу вибирають торгові інструменти, інвестиції в які можуть принести максимальний прибуток.

Інвестиційні ідеї – це вже готові рішення, скориставшись якими, можна розраховувати на отримання прибутку. У кожній інвестиційної ідеї є фундаментальне і технічне обґрунтування, завдяки яким кожен може вивчити логіку досвідчених фахівців, щоб потім, спробувати самостійно приймати інвестиційні рішення.

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Відеоуроки в торговому терміналі

Якщо ви хочете максимально швидко освоїти основи трейдингу, вам підійде короткий курс навчання, який доступний в терміналі Libertex від Forex Club. Він складається з декількох відеоуроків, які дозволять вам освоїти основи здійснення операцій і використання терміналу.

Завдяки тому, що відео доступне в торговій платформі Libertex, інвестор відразу може спробувати застосувати отримані знання на практиці. Libertex доступний у вигляді вебдодатку, а також додатку для операційних систем iOS і Android, а цей значить, що проходити навчання і заробляти на фінансовому ринку можна буквально не встаючи з дивана.

Хочете стати успішним інвестором? Відкрийте торговий рахунок в платформі Libertex, пройдіть навчання в Міжнародній академії біржової торгівлі й проконсультуйтеся з експертами Forex Club.