В британском банке Barclays, например, собрали ряд советов для тех, кто стремится более эффективно копить деньги. О самых интересных из них – далее в тексте. Более того, их все довольно легко начать воплощать в жизнь.

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Собственные правила

Процесс сбережения средств следует начать с планирования и создания тех правил, которые помогут вам достичь своих финансовых целей. Например, можно установить лимит для затрат в неделю или месяц, или использовать чаще наличные деньги вместо карты. Полагают, что таким образом можно избежать импульсивных расходов.

Цель – это важно

Экономить всегда легче, когда есть что-то, чего человек стремится воплотить в жизнь с нетерпением. Следовательно, стоит выписать свои цели и указать, почему это важно для вас. Кроме того, следует пересматривать этот список каждый месяц, для того чтобы контролировать ситуацию.

К теме! При формировании собственного бюджета также не помешает обратить внимание на советы от известных людей, сумевших добиться успеха в этой сфере. Одним из очевидных примеров является легендарный инвестор Уоррен Баффет, который поделился своими финансовыми правилами в повседневной жизни. Кроме того, об опыте других известных и состоятельных людей – рассказываем здесь.

Организация расходов

Прежде чем начинать экономить, необходимо понять уровень ваших доходов и расходов. В частности, следует понимать, какая сумма необходима для обеспечения базовых потребностей ежемесячно. Для того чтобы упростить эту задачу, советуют оплачивать основные счета Здесь можно упомянуть о коммунальных услугах.

Вызов на 5 гривен

В оригинальной версии этого правила указывается другая валюта, а именно фунт стерлингов. Однако его легко можно адаптировать в Украине, просто заменив денежную единицу.

Суть принципа такова – откладывайте 5 гривен каждый раз, когда приобретаете что-то, что стоит более 20 гривен. Это может помочь сформировать привычку экономить средства и по-новому оценить стоимость услуг и товаров, на которые тратите средства.