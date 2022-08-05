На момент создания этого материала Forbes оценивает капитал Уоррена Баффета в 102,2 миллиарда долларов. Он занимает 7-ю строчку в списке самых богатых людей мира. В то время как по версии Bloomberg, инвестор владеет состоянием в размере 102 миллиардов долларов. В этом рейтинге за ним закреплена позиция под номером 8.

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Очевидно, что Баффету не стоит беспокоиться о своих ежедневных расходах. Однако он известен в мире благодаря довольно скромному стилю жизни. Например, он до сих пор живет в доме, который купил еще в 1958 году за 31 500 долларов. Вот 5 привычек, помогающих легендарному инвестору более эффективно распоряжаться собственными средствами.

Наличные против кредитки

Уоррен Баффет в 98 случаях из 100 использует именно наличные деньги для своих ежедневных нужд. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Yahoo! Finance. По словам бизнесмена, у него есть карта American Express с 1964 года, однако он предпочитает наличные деньги. Так что для людей, которые знают, что способны тратить больше, чем планировали или это необходимо, – это прекрасное правило. Ведь невозможно потратить наличные деньги, которых у тебя просто нет в кошельке.

К теме! Уоррен Баффет также активно занимается благотворительностью. Он даже пообещал отдать на добрые дела все свое состояние. В июне он перечислил на счета 4 организаций сумму в 4 миллиарда долларов.

Ссуда и ипотека

Американский инвестор, как известно, имел только одну ипотеку на дом для отпусков, который он приобрел в 1971 году. Он охарактеризовал это следующим образом:

Если вы получили ипотеку на 30 лет – это лучший инструмент в мире.

Баффет добавил, что выбрал ипотеку, поскольку решил, что может более удачно использовать эти средства, чем затраты на приобретение дома сразу.

Еда

Несмотря на то, что Баффет может нанять на работу любого повара или посещать самые дорогие рестораны по несколько раз в день, он предпочитает другой вариант. Например, миллиардер известен тем, что завтракает в McDonald's.

Кроме того, инвестор самостоятельно готовит обед и кофе. Эта привычка может оказаться еще более целесообразной, поскольку инфляция бьет рекорд за рекордом. В частности, в США цены выросли до максимума более чем за 40 лет.

Автомобили

Баффет также известен тем, что не является поклонником коллекционных автомобилей, которые порой стоят не меньше дома. В 2014 году, согласно Forbes, бизнесмен приобрел Cadillac XTS после 8 лет использования автомобиля Cadillac DTS.

В современных условиях это очень актуально, ведь цены на автомобили растут. Кроме того, советуют отдавать предпочтение автомобилям вторичного рынка, ведь по некоторым оценкам, новые авто теряют в цене по меньшей мере 20% в течение первого года.

Покупки

По словам Баффета, если вы покупаете что-то без надобности, то скоро продадите то, что нужно. Именно поэтому миллиардер пытается по максимуму использовать собственные вещи и работать над поиском решений в разных ситуациях, а не сразу покупать новые вещи.

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