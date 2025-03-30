Кому принадлежит земля в США

Крупнейшим частным владельцем земельных угодий в США является семья Эмерсон, которой принадлежит одна из крупнейших компаний по производству пиломатериалов. Речь идет о компании Sierra Pacific Industries, пишет 24 Канал со ссылкой на LandGate.

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Семье Эмерсон сейчас принадлежит более 2,411 миллиона акров (1 акр равен 0,404 гектара) сельскохозяйственных угодий в США. Это преимущественно лесные участки в таких штатах:

Калифорния;

Вашингтон;

Орегон.

Для примера, в октябре 2021 года компания Sierra Pacific Industries сообщила об исторической сделке. Семья Эмерсон приобрела 175 тысяч акров земли в Орегоне. Эта семья уступает количеством земель только правительству США и племенам коренных американцев, которым принадлежит 650 миллионов акров земли и 56 миллионов акров земли соответственно.

К теме! Американский миллиардер Билл Гейтс, который заработал свой капитал благодаря компании Microsoft, в последние годы активно скупает земельные участки. В частности, в 2022 году стало известно, что Гейтс приобрел 2100 акров сельскохозяйственных угодий в штате Северная Дакота за 13,5 миллиона долларов.



На сегодня миллиардеру принадлежит 275 тысяч акров угодий в США, по данным The Land Report. Тогда как основателю Amazon Джеффу Безосу принадлежит более 400 тысяч акров земли в США.

В пятерку лидеров, владеющих наибольшими площадями земельных угодий в США, также входят бизнесмены Джон Малоун и Тед Тернер. Малоун имеет 2,2 миллиона акров земли, тогда как Тернер в собственности Тернера 2 миллиона акров земли.