Нефтяные компании меняют свои планы

В последнее время появляется все больше новостей о том, что энергетический сектор снова сосредотачивает внимание на ископаемых полезных ископаемых. Одним из важных сигналов, который свидетельствует об изменениях, – это заявление British Petroleum о том, что их попытка перейти на "зеленую" энергетику провалилась, пишет 24 Канал со ссылкой на Oil Price.

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Поэтому крупные нефтяные компании, такие как British Petroleum, Shell и Exxon, признают, что у них вряд ли получится перейти на зеленую энергию. Более того, они возвращаются к нефти и газу, которые являются одним из главных источников их доходов.

В частности, в феврале компания BP заявила, что будет больше вкладывать в производство нефти и газа на 25% ежегодно. В то же время нефтяной гигант сократит инвестиции в бизнес, который связан с "зеленой" энергетикой на 70%. Например, British Petroleum планирует запустить 27 новых нефтегазовых проектов в течение следующих пяти лет.

Напомним, что аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогноз для цен на нефть. Они ожидают, что цены на нефть снизятся до конца года. Более того, они прогнозируют снижение цен еще в 2026 году