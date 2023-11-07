Согласно последним данным, ВВП Китая составляет 17,9 триллиона долларов. Некоторые эксперты даже прогнозируют, что в середине 2040-х годов Китае сможет опередить США, пишет Bloomberg.

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Может ли юань вытеснить доллар из пьедестала.

Прежде всего в Bruegel подметили, что финансовый сектор Китая на сегодняшний день является крупнейшим в мире с активами на 60 триллионов долларов. Китайские банки также занимают сильные позиции в глобальных рейтингах. Кроме того, эти кредиторы все больше начинают сотрудничать с другими финансовыми системами.

В то же время китайский юань не слишком популярен на международном уровне. Особенно если учитывать мощности китайской экономики и финансового сектора. В целом эксперты назвали три основные причины, по которым так происходит:

Китайский юань – это не полностью конвертируемая валюта. Это означает, что денежная единица не может свободно обращаться ни в Китае, ни на мировом уровне;

Законодательство – правовая база для регулирования платежей в юанях неопределенна;

Ситуация на финансовых рынках в Китае – они менее ликвидны, чем рынки США. Более того, нет никаких оснований полагать, что эта ситуация изменится в ближайшее время.

По данным SWIFT, доля платежей в юанях от общего объема трансграничных транзакций составляет 3%. Для сравнения, на доллар США приходится 46%, а на евро – 24%. Однако отмечают, что за первые 6 месяцев 2023 доля юаня немного выросла и закрывает пятерку лидеров.

К теме! Весной 2023 года эксперты по Goldman Sachs обнародовали прогноз согласно с которым, юань будет слабеть против доллара США. Основой для этого утверждения явились данные об экономике Китая.

В то же время глава Минфина США Джанет Йеллен прокомментировала угрозу глобальному статусу доллара. По ее словам, пока нет никакой альтернативы американской валюте. Один из ключевых аргументов – отсутствие необходимой инфраструктуры в других странах, для того чтобы их валюты могли выполнять такую же роль, как доллар США.