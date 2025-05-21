Импорт золота в Китай вырос до рекордного уровня

В апреле 2025 года Китай импортировал рекордные объемы золота за 11 месяцев. Китай скупает драгоценный металл даже несмотря на высокую цену, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В общем импорт золота достиг 127,5 тонны. По сравнению с предыдущим месяцем, объемы закупок золота выросли на 73%. Стремительному увеличению импорта золота не помешала даже рекордная цена на драгоценный металл – 3500 долларов за унцию.

Увеличение импорта золота, вероятнее всего, связано с тем, что Народный банк Китая предоставил новые квоты некоторым коммерческим кредиторам в апреле. Фактически это реакция китайского регулятора на высокий спрос на золото со стороны институциональных и розничных инвесторов во время торговой войны.

К теме! Инвесторы из Китая выбирают золото, чтобы защитить свои активы на фоне обострения геополитической неопределенности в мире. Напомним, что цена золото стремительно выросла благодаря неопределенности в мире в начале года. В среду, 21 мая, 1 унция золота стоит чуть более, как 3307 долларов, согласно данным Всемирного совета по золоту.

Интересно, что цена на золото немного снизилась в мае. Этому способствовали надежды на ослабление торгового напряжения в мире. Прежде всего речь идет об удачных торговых переговорах между США и Китаем, которые прошли в Швейцарии в первой половине мая. В то же время спрос на золото со стороны центральных банков для диверсификации от долларовых активов, продолжает поддерживать цены на этот металл на высоком уровне.