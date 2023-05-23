В Goldman Sachs ожидают, что юань будет слабеть против доллара США. На это оказывают влияние данные об экономике Китая.

Достойно внимания Китай стремится сместить США с пьедестала на рынке валют: что это значит для инвесторов

Один из крупнейших банков США прогнозирует спад юаня

Согласно данным американского банка, неутешительные показатели по экономический рост Китая отрицательно повлиял на национальную валюту. По состоянию на понедельник, 22 мая 2023 года, курс юаня упал в 7,035 за доллар.

На прошлой неделе эта валюта опустилась ниже важнейшего психологического уровня. Речь идет о курсе на уровне 7 юаней за доллар. Такая динамика была зафиксирована на фоне новых сигналов об ослаблении второй экономики мира.

В Goldman Sachs подчеркнули, что настроения по поводу экономической активности в Китае и юаня были довольно мрачными уже в апреле. В то время как майские данные о восстановлении страны лишь усилили эту тенденцию.

Эксперты добавляют, что юань в итоге восстановит свои позиции. Однако это будет происходить более медленными темпами. Аналитики также снизили свои прогнозы по динамике китайской валюты на следующие 6 и 12 месяцев. Речь идет о курсе на уровне 7 и 6,8 юаня за доллар в соответствии.

К теме! На момент создания этого материала курс остановился на уровне 7,06 юаня за доллар США. по данным портала XE. Кроме того, этой весной зафиксировали новый рекорд для юаня. Речь идет об объемах использования этой валюты в международных расчетах, достигших максимального уровня за 5 месяцев.

Прогноз для доллара США

Эксперты из Goldman Sachs ожидают укрепления позиции доллара на рынке в краткосрочной перспективе. По состоянию на 23 мая индекс доллара США колеблется на уровне 103,59, согласно данным Yahoo!Finance.

Среди факторов, способствующих удорожанию американской валюты, выделяют следующие:

Новое потенциальное повышение базовой ставки Федеральным резервом;

Определенный оптимизм, связанный с переговорами о повышении потолка государственного долга США.

Напомним, что специалисты назвали конкретные даты, когда правительство страны не сможет оплачивать свои счета в случае провала переговоров по поводу потолка долга.