Согласно новым данным SWIFT, доля китайского юаня в глобальных платежах увеличилась до 2,26% в марте 2023 года. В феврале этот показатель составлял 2,19%.

Важно Первый выбор на время кризиса: лучшие 4 валюты для сохранения сбережений

Китайский юань на глобальном рынке

В общем, китайский юань закрывает пятерку валют по уровню использования в международных расчетах. Кроме того, добавляют, что за первый месяц весны этого года объем массы китайского юаня в системе SWIFT вырос на 25,04%.

Что такое SWIFT Это международная межбанковская система передачи и осуществления платежей. В 2022 году от нее Это международная межбанковская система передачи и осуществления платежей. В 2022 году от нее отключили ряд российских банков.

В феврале такую динамику юаня оценили на уровне 21,46%. На сегодняшний день официальная валюта Китая занимает 7 строчку по объему использования национальных денежных единиц в международных расчетах, но это без учета данных о евро. Доля юаня составляет 1,67%. Возглавляет этот рейтинг американский доллар, в последнее время слабеет на рынке против корзины из 6 других валют.

Эксперты об актуальном статусе доллара и его перспективах: