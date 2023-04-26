Джанет Йеллен заявила, что санкции ограничивают доходы России, а также лишают ее ресурсов. Более того, теперь Кремль вынужден обращаться с запросом об оружии к Иран и Северная Корея. Кроме того, глава Минфина добавила, что США сотрудничают с партнерами в мире в контексте санкционного давления на официальную Москву.
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Кроме того, глава Минфина добавила, что США сотрудничают с партнерами в мире в контексте санкционного давления на официальную Москву.
Глава Минфина США об угрозе статуса доллара в мире
В то же время журналист поинтересовался, могут ли санкции против России или других режимов представлять угрозу для гегемонии доллара США в мире. Напомним, что саму эту валюту используют больше всего в рамках международной торговли. Кроме того, доллар – это главная резервная валюта мира.
Что такое гегемонияЭто ведущая роль, превосходство в силе, воздействии, руководстве.
Йеллен так прокомментировала:
Есть риск, если мы используем финансовые санкции, связанные с долларом США, что со временем это может подорвать гегемонию доллара. Но это очень важный инструмент, который мы стараемся использовать с умом.
Она добавила, что у таких стран как Китай, Россия или Иран, на этом фоне возникает стремление найти альтернативу для доллара США. В то же время Джанет Йеллен подчеркнула, что именно доллар имеет статус глобальной валюты не просто так. По ее словам, другим странам нелегко найти альтернативу таким же свойствам.
Глава Минфина подчеркнула, что в США не видят ни одной другой страны с необходимой инфраструктурой, благодаря которой другая валюта могла бы выполнять такую же роль, как американский доллар.