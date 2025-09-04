Серебро это драгоценный металл, который используется во многих сферах. В частности, при создании ювелирных изделий.

Сколько сегодня стоит грамм серебра "в ломе"?

Стоимость грамма серебра зависит от пробы, то есть, чистоты металла, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 4 сентября, стоимость 1 грамма серебра без НДС такова:

375 проба: 19,19 гривны за грамм;

500 проба: 25,58 гривны за грамм;

750 проба: 38,37 гривны за грамм;

800 проба: 40,93 гривны за грамм;

830 проба: 42,46 гривны за грамм;

875 проба: 44,77 гривны за грамм;

900 проба: 46,04 гривны за грамм;

916 проба: 46,86 гривны за грамм;

925 проба: 47,32 гривны за грамм;

960 проба: 49,11 гривны за грамм;

999 проба: 51,11 гривны за грамм.

Какая цена серебра в слитках?

НБУ также реализует серебро в слитках. Сегодня его цена за грамм (без НДС) такова:

"чистое" серебро, которое считается банковским металлом – 53,85 гривны за грамм.

А вот банковское серебро, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 51,16 гривны за грамм.

Что сейчас происходит с драгоценными металлами?