4 сентября, 13:00
Удастся получить минимум: сколько сегодня стоит лом серебра
Основные тезисы
- Цена грамма серебра без НДС зависит от пробы, например, 375 проба стоит 19,19 гривны, а 999 проба - 51,11 гривны.
- Цена "чистого" серебра в слитках от НБУ без НДС составляет 53,85 гривны за грамм, а банковское серебро, требующее доводки, стоит – 51,16 гривны за грамм.
Серебро это драгоценный металл, который используется во многих сферах. В частности, при создании ювелирных изделий.
Сколько сегодня стоит грамм серебра "в ломе"?
Стоимость грамма серебра зависит от пробы, то есть, чистоты металла, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 4 сентября, стоимость 1 грамма серебра без НДС такова:
- 375 проба: 19,19 гривны за грамм;
- 500 проба: 25,58 гривны за грамм;
- 750 проба: 38,37 гривны за грамм;
- 800 проба: 40,93 гривны за грамм;
- 830 проба: 42,46 гривны за грамм;
- 875 проба: 44,77 гривны за грамм;
- 900 проба: 46,04 гривны за грамм;
- 916 проба: 46,86 гривны за грамм;
- 925 проба: 47,32 гривны за грамм;
- 960 проба: 49,11 гривны за грамм;
- 999 проба: 51,11 гривны за грамм.
Какая цена серебра в слитках?
НБУ также реализует серебро в слитках. Сегодня его цена за грамм (без НДС) такова:
- "чистое" серебро, которое считается банковским металлом – 53,85 гривны за грамм.
- А вот банковское серебро, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 51,16 гривны за грамм.
Что сейчас происходит с драгоценными металлами?
- 1 сентября спотовая стоимость серебра достигла рекордного значения – 40,29 доллара за унцию. С начала года цена этого драгоценного металла выросла на 40%.
- 2 сентября золото подорожало на 0,9%, достигнув 3 508 долларов за унцию. Это рекордное значение. За 2025 стоимость золота уже выросла почти на 30%, вероятно, увеличение будет происходить и в дальнейшем.
- Больше всего золота добывает и потребляет именно Китай. Также много этого драгоценного металла в России и Австралии.