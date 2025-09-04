Как проверить купюру на подлинность?
Чтобы знать на 100%, нужно обратиться за проверкой в банк. Там должны принять банкноту и передать ее в НБУ, пишет 24 Канал.
Эта проверка бесплатная. Если банкнота настоящая, ее отдадут обратно. А вот подделка будет изъята. К тому же информацию про фальшивку передадут в Бюро экономической безопасности для дальнейшего расследования.
Заметим, что при проверке иностранной валюты, настоящую банкноту также вернут обратно. Дальнейшая судьба этой купюры зависит от совместного решения клиента и банка:
- банкноту могут обменять;
- также есть возможность сдать ее на инкассо.
Как самостоятельно проверить купюру?
Чтобы проверить купюру самостоятельно, нужно осмотреть ее на свету, потрогать, рассмотреть под разными углами. Важно выявить элементы защиты, которые могут отличаться, в зависимости от номинала и года выпуска банкноты. Если чего-то не хватает, стоит сделать запрос на проверку купюры от НБУ, обратившись в банк.
Что нужно знать об украинских гривнах?
- На современных украинских гривнах более 20 элементов защиты. Речь идет о водяных знаках, полимерных лентах, микротекстах и так далее. Благодаря этим элементам, оригинальную гривну легко отличить от подделки.
- НБУ понемногу заменяет некоторые купюры на монеты. Для такого решения есть ряд причин. Речь идет об удобстве для людей и выгодность для экономики. Ведь монеты гораздо более износостойкие, чем бумажные банкноты, которые необходимо заменять. Также стоит учитывать влияние ЕС в этом вопросе.
- На украинских гривнах изображены известные деятели, которые ощутимо повлияли на историю Украины. Интересно, что раньше на банкнотах можно было увидеть совсем другие фигуры. В частности, гетмана Ивана Мазепу, вызвавшего неоднозначную реакцию даже у украинских чиновников того времени.