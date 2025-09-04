Как проверить купюру на подлинность?

Чтобы знать на 100%, нужно обратиться за проверкой в банк. Там должны принять банкноту и передать ее в НБУ, пишет 24 Канал.

Читайте также "Предатель" на купюре: кого на самом деле должны были изобразить на украинских банкнотах

Эта проверка бесплатная. Если банкнота настоящая, ее отдадут обратно. А вот подделка будет изъята. К тому же информацию про фальшивку передадут в Бюро экономической безопасности для дальнейшего расследования.

Заметим, что при проверке иностранной валюты, настоящую банкноту также вернут обратно. Дальнейшая судьба этой купюры зависит от совместного решения клиента и банка:

банкноту могут обменять;

также есть возможность сдать ее на инкассо.

Как самостоятельно проверить купюру? Чтобы проверить купюру самостоятельно, нужно осмотреть ее на свету, потрогать, рассмотреть под разными углами. Важно выявить элементы защиты, которые могут отличаться, в зависимости от номинала и года выпуска банкноты. Если чего-то не хватает, стоит сделать запрос на проверку купюры от НБУ, обратившись в банк.

Что нужно знать об украинских гривнах?