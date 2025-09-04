Срібло це дорогоцінний метал, який використовується у багатьох сферах. Зокрема, при створенні ювелірних виробів.

Скільки сьогодні коштує грам срібла "у брухті"?

Вартість грама срібла залежить від проби, тобто, чистоти металу, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Можна потрапити у в'язницю: що робити, якщо ви натрапили на підроблені гроші

Станом на 4 вересня, вартість 1 граму срібла без ПДВ така:

375 проба: 19,19 гривні за грам;

500 проба: 25,58 гривні за грам;

750 проба: 38,37 гривні за грам;

800 проба: 40,93 гривні за грам;

830 проба: 42,46 гривні за грам;

875 проба: 44,77 гривні за грам;

900 проба: 46,04 гривні за грам;

916 проба: 46,86 гривні за грам;

925 проба: 47,32 гривні за грам;

960 проба: 49,11 гривні за грам;

999 проба: 51,11 гривні за грам.

Яка ціна срібла в злитках?

НБУ також реалізує срібло в злитках. Сьогодні його ціна за грам (без ПДВ) така:

"Чисте" срібло, що вважається банківським металом – 53,85 гривні за грам.

А от банківське срібло, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 51,16 гривні за грам.

Що зараз відбувається з дорогоцінними металами?