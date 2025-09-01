Какие цены на серебро?

В понедельник, 1 сентября, спотовая цена на серебро поднялась на 1,4%, достигнув 40,29 доллара за унцию. С начала года рост стоимости этого драгоценного металла превысил 40%, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В начале недели стоимость драгоценных металлов увеличилась 0,7% и обновила максимум с апреля.

Почему дорожают драгоценные металлы?

Цены на драгоценные металлы получили поддержку из-за высокого спроса на "тихие гавани" в условиях геополитической напряженности и нестабильности финансовых рынков. Дополнительное давление создают регулярные нападки президента США Дональда Трампа на ФРС, что вызывает сомнения в независимости регулятора.

Важно! Для золота снижение процентных ставок считается благоприятным фактором, поскольку оно не приносит процентного дохода.

Рынки усилили надежды на то, что ФРС снизит процентные ставки на ближайшем заседании в этом месяце. Ожидается, что важный отчет по занятости в США, который выйдет в пятницу, 5 сентября, укрепит эти ожидания.

Помимо инвестиционной привлекательности, серебро пользуется большим спросом в промышленности – прежде всего в технологиях чистой энергетики, включая производство солнечных панелей.

Интересно! По данным Silver Institute, рынок уже пятый год подряд сталкивается с дефицитом предложения серебра.

Инвесторы продолжают увеличивать вложения в биржевые фонды, обеспеченные серебром, и результате сократились объемы свободно доступного металла в Лондоне, что усугубило дисбаланс на рынке.

В августе приток средств фиксировался седьмой месяц подряд – это самый продолжительный рост с 2020 года.

Что важно знать о ценах на драгоценные металлы?