Сколько сегодня стоит грамм серебра "в ломе"?

Стоимость грамма серебра зависит от пробы, то есть, чистоты металла, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 4 сентября, стоимость 1 грамма серебра без НДС такова:

  • 375 проба: 19,19 гривны за грамм;
  • 500 проба: 25,58 гривны за грамм;
  • 750 проба: 38,37 гривны за грамм;
  • 800 проба: 40,93 гривны за грамм;
  • 830 проба: 42,46 гривны за грамм;
  • 875 проба: 44,77 гривны за грамм;
  • 900 проба: 46,04 гривны за грамм;
  • 916 проба: 46,86 гривны за грамм;
  • 925 проба: 47,32 гривны за грамм;
  • 960 проба: 49,11 гривны за грамм;
  • 999 проба: 51,11 гривны за грамм.

Какая цена серебра в слитках?

НБУ также реализует серебро в слитках. Сегодня его цена за грамм (без НДС) такова:

  • "чистое" серебро, которое считается банковским металлом – 53,85 гривны за грамм.
  • А вот банковское серебро, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 51,16 гривны за грамм.

Что сейчас происходит с драгоценными металлами?

  • 1 сентября спотовая стоимость серебра достигла рекордного значения – 40,29 доллара за унцию. С начала года цена этого драгоценного металла выросла на 40%.
  • 2 сентября золото подорожало на 0,9%, достигнув 3 508 долларов за унцию. Это рекордное значение. За 2025 стоимость золота уже выросла почти на 30%, вероятно, увеличение будет происходить и в дальнейшем.
  • Больше всего золота добывает и потребляет именно Китай. Также много этого драгоценного металла в России и Австралии.