Сколько сегодня стоит грамм серебра "в ломе"?

Стоимость грамма серебра зависит от пробы, то есть, чистоты металла, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 4 сентября, стоимость 1 грамма серебра без НДС такова:

375 проба: 19,19 гривны за грамм;

500 проба: 25,58 гривны за грамм;

750 проба: 38,37 гривны за грамм;

800 проба: 40,93 гривны за грамм;

830 проба: 42,46 гривны за грамм;

875 проба: 44,77 гривны за грамм;

900 проба: 46,04 гривны за грамм;

916 проба: 46,86 гривны за грамм;

925 проба: 47,32 гривны за грамм;

960 проба: 49,11 гривны за грамм;

999 проба: 51,11 гривны за грамм.

Какая цена серебра в слитках?

НБУ также реализует серебро в слитках. Сегодня его цена за грамм (без НДС) такова:

"чистое" серебро, которое считается банковским металлом – 53,85 гривны за грамм.

А вот банковское серебро, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 51,16 гривны за грамм.

Что сейчас происходит с драгоценными металлами?