24 Канал обратился к экспертам по финансам и планированию, чтобы узнать больше о том, как правильно формировать персональные финансовые цели.

Анна Тигипко – эксперт по финансам, учредительница и СЕО izibank

Как сделать первые шаги и выделить приоритеты?

Наши приоритеты должны согласовываться с целями. Первый шаг – это разъяснение вашей цели. Поймите, что для вас самое главное сейчас. Можете в форму треугольника сверху вниз прописать ежедневные приоритетные задачи, которые необходимы для достижения целей. Цели должны быть smart – simple, measurable, achievable, realistic, time constrained.

Избегайте многозадачности. Когда вы будете заниматься несколькими делами одновременно, качество и скорость работы снижаются. Вы тратите больше сил и ресурсов.

Самое эффективное – это полное погружение в одну задачу и после ее завершения можно начать следующее. А еще обязательно записывайте все задания и дедлайны. Список долгосрочных планов лучше держать на видном месте, чтобы видеть свой прогресс.

Расскажите о самых распространенных ошибках при формировании финансовых целей и как их избежать?

Часто люди думают, что смогут откладывать деньги, когда будут больше зарабатывать. На самом деле, чем больше человек зарабатывает, тем больше тратит.

На этом этапе следует изменить подход к расходам. Начните платить себе. Отложите фиксированную сумму, это может быть 3 – 5% от месячного дохода, а затем производите обязательные платежи.

Большинство же забывает вести учет расходов и доходов. Владея этими данными, можно планировать бюджет на месяц и год, находить пути сбережения средств и оценить общий финансовый потенциал.

Пандемия коронавируса и полномасштабная война научили нас, что обязательно должен быть резервный фонд. Если у вас будет определенная сумма сбережений, вам не придется одалживать. Следует заранее накапливать деньги. Выберите, что для вас лучше – откладывать 10% от дохода или разместить средства на депозите. Также нужно мониторить цены. Здесь можно выделить следующие преимущества:

Всегда можно найти выгодные цены на выбранные товары или услуги;

Поверьте, просмотр сайтов с товарами много времени не займет;

Зато позволит сохранить часть средств.

Как только воспитаете в себе привычку следить за ценами, можете применять ее всегда и повсюду. А еще бюджет расходов будет побуждать не выходить за его пределы.

Что касается формирования целей в современных украинских реалиях, какие особенности и вызовы вы можете выделить?

Каждая гривна имеет значение. Поэтому, чтобы начать экономить, необходимо знать, куда вы тратите деньги. К сожалению, многим не хватает дисциплины, чтобы сесть и проанализировать поступления и расходы.

Советую обращать внимание на ежедневные "небольшие" расходы. Например, утренний кофе, сладости, круассан и многое другое. Через месяц получится кругленькая сумма.

Вспомните все ежемесячные подписки. Подсчитайте общую сумму и проанализируйте, пользуетесь ли этими услугами. Старайтесь расходы на развлечения формировать после уплаты основных счетов.

Просмотрите свои приоритеты. Уверена, что война научила украинцев осознанному потреблению. Каждый понял, что можно покупать новую одежду при необходимости, а не гнаться за ее количеством. Технику выбирать в случае, если старую нельзя починить. Конечно, не призываю отказываться от покупок, которые доставляют вам удовольствие. Просто, всегда помните о приоритетах.

Поставьте цель накопления денег. Она должна быть конкретной, положительной и измеримой. Вы должны откладывать деньги с удовольствием и приятным предчувствием. Если можете откладывать только 10 гривен в день – вперед. Умножьте на количество дней в году и порадуйтесь полученным результатом. Представьте, что можно приобрести эту сумму. Кстати, чтобы не было соблазнов потратить отложенные средства, можно хранить их на виртуальной карточке.

Почему важно ставить финансовые цели?

Все просто, четкая финансовая цель мотивирует человека к поиску новых возможностей. Определение, что для него важно и чего хочет достичь. А еще двигаясь к конкретной цели человек понимает, какой еще ресурс ему нужен.

Финансовое планирование, как дорожная карта из пункта А, где вы сейчас, до точки Б цели. Кстати, финансовая цель это не только об увеличении дохода на 20%, 30%, 50% или большая покупка.

Есть нематериальные цели, связанные с деньгами. Их можно сформировать по категориям, прописывая в один столбец. Например, я пишу так:

Здоровье – сделать медицинское освидетельствование, абонемент в зал;

– сделать медицинское освидетельствование, абонемент в зал; Отдых – абонемент в театр для всей семьи, краеведческая поездка в другую область;

– абонемент в театр для всей семьи, краеведческая поездка в другую область; Саморазвитие – подписка на журнал “The Economist”, приобрести книги о финтех;

– подписка на журнал “The Economist”, приобрести книги о финтех; Работа – приобрести новую технику, например.

Затем добавляю столбцы: стоимость, срок исполнения, сумма, которую необходимо откладывать ежемесячно. Так вы легко сосчитаете, сколько денег необходимо на каждую цель ежемесячно. И поймете, комфортно ли откладывать эту сумму.

Александра Бурлакова – IT бизнес-консультант и автор YouTube канала "Менеджерка"

Как начать формировать персональные финансовые цели?

Здесь самое главное, по-моему, это понять, для чего ты это делаешь. Если вы следующие год или два будете делать акцент на том, чтобы научиться экономить, то вы научитесь экономить. Если ваш фокус будет сосредоточен на том, чтобы найти возможности, чтобы зарабатывать больше потому, что нужно экстра что-то, то вы будете зарабатывать больше.

В принципе, основное, что здесь может быть интересным – планирование. Вы просто должны здесь и сейчас точно знать, сколько средств у вас есть. Независимо от того, какая это сумма, хватает этих средств или нет. Кроме того, маленькие бизнесы часто сталкиваются с таким вызовом как кассовые разрывы. Эта проблема тянется от персональных финансов. Человек там не планировал, а потом перешел в бизнес – и там не планирует.

Мои правила формирования личных финансов:

Я точно знаю, когда и какие суммы мне поступят на счета;

Всегда откладываю средства на важные статьи расходов. Например, если я знаю, что оплата аренды жилья запланирована на 13 число, а наибольший доход я получаю 20 числа. Поэтому в идеальном мире пусть эти деньги лучше полежат на карте, чем потом искать необходимую сумму;

Не запускайте до обострения определенные процессы, где вы замечаете проблемы и не откладывайте свою жизнь на самотек;

Если ваша стиралка начала "кашлять", не ждать когда из-за этого вы затопите соседей. Или еще один пример – регулярные проверки у стоматолога помогут избежать серьезных проблем, за которые нужно будет существенно больше. Даже в случае возникновения определенных осложнений – их можно распланировать, в том числе в финансовом плане.

На какие моменты вы также рекомендуете обратить внимание?

Если вы знаете, что вы расточитель, то не оставляйте деньги на видном месте. Сейчас немало инструментов, которые помогут отложить средства. В частности, банка у Monobank.

Также это один очень весомый нюанс – импульсивные покупки. Вот когда ты здесь и сейчас устал после тяжелого рабочего дня и видишь рекламу о книге, которую ты очень хочешь, а она стоит 1100 гривен. И в этот момент человек думает: "Я так хорошо работал. Я все-таки ее куплю".

Просто потом ты ее ни разу и не открываешь, ведь это было о том, чтобы насладиться в тот момент. Конечно, такие штуки, как фастфуд, забирают существенную долю затрат.

Кажется, что ты будто экономишь время, когда заказываешь. Но это так не работает. Во-первых, это не слишком полезно. Во-вторых, это достаточно дорого. Могут быть и другие примеры.

Какие инструменты и методы можно посоветовать для тех, кто только начинает планировать свои финансы?

Все действительно зависит от уровня диджитализации человека. Это может быть как блокнот, так и различные приложения и банки. Например, в банковских приложениях можно найти разделение затрат по категориям. Там могут быть ошибки, но если осмотреть общую картину, можно понять, на что и сколько вы тратите.

Во-первых, так можно найти свои расходы-паразиты. Это может быть третий кофе в день. Такая привычка себя побаловать, когда ты очень устал.

В общем, сначала нужно понять неотложное положение дел и понять, для чего ты это делаешь, куда ты идешь. Главное не делать так называемый массаж чисел. Это когда человек что-нибудь планирует, но потом ничего из этого не делает. Так что не нужно делать планирование ради планирования. Именно поэтому нужно определиться с финансовой целью, которая поможет отказаться от расходов-паризитов.

Также планирование финансов и ведение бюджета зависит от того, предпочитаете ли вы наличные или карту. Ведь от этого будет зависеть, как вы сможете фиксировать свои расходы.

Еще одна классная штука в планировании – полезно рассчитывать свои расходы в течение нескольких месяцев или года. К этому списку можно отнести абонемент в спортзал, дни рождения и праздники, отпуск. Таким образом, уже сегодня вы поймете, какие ориентировочно вам нужны суммы для закрытия этих позиций, поэтому вы можете их детально распланировать.

Вот абонемент в спортзал стоит 8000 тысяч гривен, за который нужно заплатить в октябре. Сколько я должен откладывать сегодня, чтобы до октября у меня была сумма. Ведь в один момент нужно будет отдать внушительную сумму из кошелька.

Сначала можно сделать такой план на месяц, далее – на год. У вас есть план перед глазами и производите в соответствии с ним более значительные затраты. Следовательно, ты понимаешь свои сегодняшние затраты, имеешь финансовую цель и можешь подключать экономию.

Как сохранить мотивацию для достижения финансовых целей?

Надо реально запланировать определенный процент, который вы будете тратить, чтобы баловать себя. Не надо загонять себя в жесткие рамки, где вы в феврале работаете на следующий октябрь, а сегодня сидишь ты и свекла.

Это нормально ходить в кафе или кинотеатр с друзьями или ужинать в ресторане с любимым человеком. Это твой расход, который ты можешь запланировать. Позвольте себе тратить, например, 20% на то, что вы хотите.

Нужно отойти от больших трат каждый месяц, а просто откладывать понемногу на регулярной основе. Если же вы замечаете, что планирование финансов не помогает, что вероятнее всего, что-то не так:

или бюджет расписан на 20 тысяч, а есть всего 15 тысяч;

или распланировал все на 15 тысяч и потратил эту же сумму, но уже на третью неделю. Это означает, что что-то изменилось. Прежде всего следует понять, это что-то одноразовое, или носит постоянный характер.

Трудно собирать. Это точно. Хочется здесь и сейчас. Но вот эти ограничения ты можешь почувствовать сначала, когда нужно адаптироваться к своей системе. Потом понемногу привыкаешь. Например, будет эта привычка, что 13 число вот в баночке, в которую мы не лезем, потому что это на квартиру.

Два месяца обычно проходят на высокой мотивации, а затем сдуваемся. Либо цель теряется, либо мы просто устаем. Здесь нам нужно сделать, чтобы цель была реальной. Также важно позволять себя баловать. Если же чувствуешь, что что-то меняется, просто посмотри на свои цифры и найди изменившееся. Если что-то забыли, то просто добавили это в свой план и двигайтесь дальше.

Важно не бояться ошибок. Более того, благодаря ошибкам можно по-другому взглянуть на ситуацию и учиться. Я очень надеюсь, что следующее поколение будет более интересно относиться к ошибкам, потому что на каждую из них можно оценить по принципу "о, интересно получилось".

