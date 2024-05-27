От чего зависит динамика на рынке нефти

В понедельник, 27 мая, ситуация на рынке нефти стабилизировалась, поскольку ожидают встречи ОПЕК+, которая пройдет 2 июня, где топовые страны-производители нефти, как ожидают, обсудят сохранение добровольного сокращения добычи сырья до конца года, согласно данным Reuters.

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Добавим, что в апреле Россия не смогла выполнить квоту от ОПЕК+ по объемам добычи нефти, превысив этот показатель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 82,30 доллара за баррель (+0,22%)

Контракты WTI торгуются по цене 77,97 доллара за баррель (+0,32%).

Как изменилась стоимость нефти

Июльские контракты на нефть Brent подорожала на 24 цента с начала торгов. Сырье торгуется на уровне 82,36 доллара за баррель. Тогда как более активные августовские фьючерсы на нефть выросли в цене на 29 центов до 82,13 доллара за баррель.

В то же время нефть West Texas Intermediate подорожала на 28 центов. Американское сырье, также известная на рынке как WTI, стоит 78 долларов за баррель.

Напомним, что прошлую неделю марка нефти Brent завершила со спадом на уровне 2%, тогда как для WTI зафиксировали спад примерно на 3%. Этому способствовала информация, что среди чиновников Федерального резерва есть те, которые готовы еще больше ужесточить монетарную политику, если посчитают, что это необходимо для контроля над устойчивой инфляцией.