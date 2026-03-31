Почему мы не экономим даже когда увеличивается доход

Часто мы считаем, что при росте дохода, увеличится и наша возможность откладывать деньги. Однако практика показывает совсем другое. Почему именно вам не удается хранить деньги, читайте дальше.

Почему на самом деле не удается откладывать при росте дохода?

Увеличение дохода на самом деле может быть незаметным. Ведь расходы постепенно "подстраиваются" под новый уровень, сообщает "Гаразд".

Читайте также Забудьте о распродажах: вот сколько на самом деле стоят дешевые вещи

Например, вы меняете класс такси. Вместо тарифа "Стандарт", начинаете выбирать – "Комфорт". Может казаться, что разница здесь небольшая, буквально 20 – 30 гривен, но, по факту, в конце месяца – она колоссальная.

Сбережения формируются не только размером дохода, а прежде всего финансовыми решениями, дисциплиной и наличием четкой системы управления деньгами,

– говорится в сообщении.

Также вы можете не чувствовать рост доходов из-за:

Эмоциональных расходов

Часто после тяжелого дня появляется желание расслабиться и ослабить тревогу. А для этого некоторые осуществляют эмоциональный шопинг. Преимущественно таким образом покупаются совершенно ненужные вещи.

Отсутствие четкой цели для накоплений

Чтобы эффективно накапливать, нужно поставить цель. Если вы складываете деньги на "неясно что", то и не имеете никаких мотивов экономить или ограничивать себя именно сегодня.

Эффект Дидро

Это очень интересный эффект, который вы гарантированно чувствовали раньше. Например, когда вы записались в спортзал, то обязательно хотите купить:

новую бутылку для воды;

новую форму;

новые кроссовки.

Эффект Дидро объясняет почему нам необходимы ненужные вещи. Интересно, что возникло это понятие еще в далеком 18 веке, сообщает James Clear.

Как эффективно делать сбережения?