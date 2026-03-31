Чому насправді не вдається відкладати при зростанні доходу?

Збільшення доходу насправді може бути непомітним. Адже витрати поступово "підлаштовуються" під новий рівень, повідомляє "Гаразд".

Наприклад, ви змінюєте клас таксі. Замість тарифу "Стандарт", починаєте обирати – "Комфорт". Може здаватися, що різниця тут невелика, буквально 20 – 30 гривень, але, по факту, в кінці місяця – вона колосальна.

Заощадження формуються не лише розміром доходу, а насамперед фінансовими рішеннями, дисципліною та наявністю чіткої системи управління грошима,

– йдеться у повідомленні.

Також ви можете не відчувати зростання доходів через:

Емоційні витрати

Часто після важкого дня з'являється бажання розслабитись та послабити тривогу. А для цього деякі здійснюють емоційний шопінг. Переважно таким чином купуються абсолютно непотрібні речі.

Відсутність чіткої мети для накопичень

Аби ефективно накопичувати, потрібно поставити ціль. Якщо ви складаєте гроші на "неясно що", то і не маєте жодних мотивів економити чи обмежувати себе саме сьогодні.

Ефект Дідро

Це надзвичайно цікавий ефект, який ви гарантовано відчували раніше. Наприклад, коли ви записалися у спортзал, то обов'язково хочете купити:

нову пляшку для води;

нову форму;

нові кросівки.

Ефект Дідро пояснює чому нам необхіні непотрібні речі. Цікаво, що виникло це поняття ще в далекому 18 столітті, повідомляє James Clear.

Як ефективно робити заощадження?