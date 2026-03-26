Что такое Cost per Wear?

Cost per Wear показывает стоимость вещи в долгосрочной перспективе, сообщает DE'FREIYA.

Формула расчета очень проста. Чтобы определить Cost per Wear (CpW) нужно:

к стоимости вещи, которую вы покупаете, добавить – стоимость обслуживания;

и разделить полученную сумму на количество раз использования, сообщает НБУ.

Рассмотрим на примере:

Трендовое брендовое кружевное платье

Представим, что стоимость этого платья – 5 000 гривен во время распродаж. Вы оденете его 5 раз.

В то же время уход и стирка такого платья требуют усилий. Для этого лучше всего обратиться в химчистку. Средняя стоимость стирки в таком случае – 1000 гривен.

Теперь подставим значения в формулу. Получится: (5 000 + 1000) / 5. То есть, CpW в этом случае – 1 200 гривен.

Юбка карандаш в черном цвете

Пусть цена такой юбки на распродаже – 500 гривен. Она не требует сложного ухода и может стираться с другими вещами.

А вот одеть такую юбку можно кратно чаще. Ведь она легко станет украшением многих образов.

Представим, что вы одеваете эту юбку раз в неделю в течение нескольких сезонов. Например, весной и осенью.

Важно! Осень и весна продолжаются по 13 недель.

В таком случае получится, что 500 / 26. То есть CpW – 19,23 гривны.

В чем преимущества метода CpW?