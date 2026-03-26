Что такое Cost per Wear?
Cost per Wear показывает стоимость вещи в долгосрочной перспективе, сообщает DE'FREIYA.
Читайте также Дело не в доходе: вот почему вам не удается откладывать
Формула расчета очень проста. Чтобы определить Cost per Wear (CpW) нужно:
- к стоимости вещи, которую вы покупаете, добавить – стоимость обслуживания;
- и разделить полученную сумму на количество раз использования, сообщает НБУ.
Рассмотрим на примере:
- Трендовое брендовое кружевное платье
Представим, что стоимость этого платья – 5 000 гривен во время распродаж. Вы оденете его 5 раз.
В то же время уход и стирка такого платья требуют усилий. Для этого лучше всего обратиться в химчистку. Средняя стоимость стирки в таком случае – 1000 гривен.
Теперь подставим значения в формулу. Получится: (5 000 + 1000) / 5. То есть, CpW в этом случае – 1 200 гривен.
- Юбка карандаш в черном цвете
Пусть цена такой юбки на распродаже – 500 гривен. Она не требует сложного ухода и может стираться с другими вещами.
А вот одеть такую юбку можно кратно чаще. Ведь она легко станет украшением многих образов.
Представим, что вы одеваете эту юбку раз в неделю в течение нескольких сезонов. Например, весной и осенью.
Важно! Осень и весна продолжаются по 13 недель.
В таком случае получится, что 500 / 26. То есть CpW – 19,23 гривны.
В чем преимущества метода CpW?
CpW помогает понять во сколько реально обходится вещь. То есть, стоимость одного выхода в ней. Благодаря этому, вы можете оценить целесообразность покупки и сэкономить деньги.
Если придерживаться метода CpW, вы со временем начнете обращать больше внимания на соотношение цены и качества, а не трендовость или выгоду в моменте. К тому же такой подход позволяет уменьшить объемы потребления.