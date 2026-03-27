Как нужно откладывать деньги?

Чтобы качественно откладывать, нужно вкладывать в разные виды активов, сообщает "Гаразд".

Читайте также Забудьте о распродажах: вот сколько на самом деле стоят дешевые вещи

Это распределение называется диверсификацией. То есть, правильный инвестиционный портфель формируется через вложения сразу в несколько направлений. При этом, важно выбирать активы по следующим характеристикам:

Классы активов

Вкладывать надо в различные виды активов. Например, в акции, недвижимость, ОВГЗ.

География

Важно выбирать активы из разных регионов. Таким образом можно обезопасить себя от кризиса.

Валюта

Лучше всего распределять деньги между различными валютами. Например, откладывать в долларах и евро.

К тому же распределять активы можно по отраслям экономики. Например, вкладывать в сферу энергетики, здравоохранения или технологий. Благодаря инвестированию в различные отрасли, вы уменьшите риск потерь от упадка определенной области, сообщает Unex Bank.

Алина Компанец Директор по маркетингу Unex Bank Не вкладывай все в один инструмент. Даже если акции кажутся самыми перспективными, диверсификация инвестиций предполагает распределение между различными видами активов для инвестиций: акции, облигации, недвижимость, золото, криптовалюта. Это позволяет снизить риски инвестиций и не зависеть от одного рынка.

Важно! Эксперты рекомендуют начать с формирования финансовой подушки, а уже потом инвестировать.

Как правильно диверсифицировать доход?