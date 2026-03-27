Как нужно откладывать деньги?
Чтобы качественно откладывать, нужно вкладывать в разные виды активов, сообщает "Гаразд".
Это распределение называется диверсификацией. То есть, правильный инвестиционный портфель формируется через вложения сразу в несколько направлений. При этом, важно выбирать активы по следующим характеристикам:
- Классы активов
Вкладывать надо в различные виды активов. Например, в акции, недвижимость, ОВГЗ.
- География
Важно выбирать активы из разных регионов. Таким образом можно обезопасить себя от кризиса.
- Валюта
Лучше всего распределять деньги между различными валютами. Например, откладывать в долларах и евро.
К тому же распределять активы можно по отраслям экономики. Например, вкладывать в сферу энергетики, здравоохранения или технологий. Благодаря инвестированию в различные отрасли, вы уменьшите риск потерь от упадка определенной области, сообщает Unex Bank.
Не вкладывай все в один инструмент. Даже если акции кажутся самыми перспективными, диверсификация инвестиций предполагает распределение между различными видами активов для инвестиций: акции, облигации, недвижимость, золото, криптовалюта. Это позволяет снизить риски инвестиций и не зависеть от одного рынка.
Важно! Эксперты рекомендуют начать с формирования финансовой подушки, а уже потом инвестировать.
Как правильно диверсифицировать доход?
Важно диверсифицировать доход, чтобы чувствовать себя увереннее. Например, кроме зарплаты человек может получать деньги через подработки или инвестиции.
Не менее важно внимательно подойти к расходам. В частности, сократить импульсивные или чрезмерные покупки. Для этого необходимо формировать бюджет и рационально распределять средства.