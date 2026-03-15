Куда инвестировать 50 тысяч гривен в 2026 году?

Куда же инвестировать 50 тысяч гривен, рассказывает InvestNews.

Издание пишет, что именно такая сумма позволяет сформировать сбалансированный набор государственных облигаций. В частности они могут иметь разные сроки погашения – от коротких до средних. То есть часть денег возвращается регулярно, тогда как другая – работает несколько дольше.

В 2026 году облигации внутреннего государственного займа остаются самым безопасным инструментом для украинцев.

Также желающие могут создать полноценный инвестиционный портфель на международных рынках за 50 тысяч гривен.

Обратите внимание! Но такую инвестицию следует рассматривать тем, кто готов к вложению "на горизонте от 3 до 5 лет" и хочет получить потенциально более высокую доходность, чем, например, в ОВГЗ.

Также сумма в 50 тысяч гривен предоставляет возможность выделить долю на инвестиции в криптовалюты, то есть биткоин, эфир или стейкинг. В частности это выгодно, потому что ожидаются циклы роста в 2026 – 2027 годах.

А еще такой размер средств может стать стартом для небольшого бизнес-проекта. Согласно информации, в 2026 году спрос растет на:

локальные сервисы;

ремонтные услуги;

digital-профессии;

нишевые онлайн-продукты.

Обратите внимание! Президент ИГ "Универ" Тарас Козак рассказал, что хранить деньги наличными в гривне – всегда опасно, потому что инфляция заставляет цены активно расти. Эксперт в частности порекомендовал распределять деньги между ОВГЗ, валютой, а также депозитами.

