Почему на самом деле не удается откладывать при росте дохода?
Увеличение дохода на самом деле может быть незаметным. Ведь расходы постепенно "подстраиваются" под новый уровень, сообщает "Гаразд".
Например, вы меняете класс такси. Вместо тарифа "Стандарт", начинаете выбирать – "Комфорт". Может казаться, что разница здесь небольшая, буквально 20 – 30 гривен, но, по факту, в конце месяца – она колоссальная.
Сбережения формируются не только размером дохода, а прежде всего финансовыми решениями, дисциплиной и наличием четкой системы управления деньгами,
– говорится в сообщении.
Также вы можете не чувствовать рост доходов из-за:
- Эмоциональных расходов
Часто после тяжелого дня появляется желание расслабиться и ослабить тревогу. А для этого некоторые осуществляют эмоциональный шопинг. Преимущественно таким образом покупаются совершенно ненужные вещи.
- Отсутствие четкой цели для накоплений
Чтобы эффективно накапливать, нужно поставить цель. Если вы складываете деньги на "неясно что", то и не имеете никаких мотивов экономить или ограничивать себя именно сегодня.
- Эффект Дидро
Это очень интересный эффект, который вы гарантированно чувствовали раньше. Например, когда вы записались в спортзал, то обязательно хотите купить:
- новую бутылку для воды;
- новую форму;
- новые кроссовки.
Эффект Дидро объясняет почему нам необходимы ненужные вещи. Интересно, что возникло это понятие еще в далеком 18 веке, сообщает James Clear.
Как эффективно делать сбережения?
Создание системы эффективных сбережений позволит качественно откладывать средства. Например, можно автоматизировать отложение денег. Это реально сделать, благодаря использованию инструментов в интернет-банкинге.
Также обязательно необходимо фиксировать расходы. Затем можно будет проанализировать их и "убрать" ненужное.
Не менее важным является и правильное вложение денег. Активы нужно диверсифицировать, чтобы избежать потерь. В частности, для этого необходимо откладывать в разной валюте.