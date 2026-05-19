Как ситуация на Ближнем Востоке влияет на рубль?

Из-за войны на Ближнем Востоке Россия начала получать больше средств за реализацию нефти, сообщает Bloomberg.

Нужно понимать, что из-за закрытия Ормузского пролива, рынок потерял значительную часть нефти. К тому же США на некоторое время ослабили санкции против российского сырья. Соответственно, Россия получила возможность реализовывать значительные объемы нефти по более высоким ценам. Заметим, американское правительство продлило ослабление санкций для российского сырья еще на 30 дней 18 мая, пишет Reuters.

Если опираться на российское фискальное правило, доходы от продажи нефти, полученные выше порога в 59 долларов за баррель, должны быть использованы для покупки иностранной валюты в Фонд национального благосостояния. Напомним, именно это учреждение выступает поддержкой для бюджета России. В частности, тогда, когда цены на сырую нефть падают.

Этот механизм обычно помогает сгладить волатильность рубля, вызванную колебаниями на товарных рынках, но текущих покупок недостаточно, чтобы компенсировать рост иностранной валюты,

– говорится в сообщении.

Как вырос рубль?

Статистика показывает, что с начала апреля рубль вырос почти на 12% и достиг – 72,6 за доллар. Для понимания, это самый высокий уровень с февраля 2023 года.

В частности, российское правительство уже пересмотрело свой прогноз среднего обменного курса рубля на этот год до 81,5 рубля за доллар. Ранее это значение предполагалось на уровне – 92,2 рубля за доллар.

Как влияет ситуация с рублем на экономику России?

Нужно понимать, что укрепление рубля способствует ослаблению инфляционного давления. Вместе с этим, такая ситуация с российской национальной валютой сокращает доходы экспортеров. К тому же вследствие этого уменьшаются поступления в бюджет.

Если российская экономика в конце концов отойдет от состояния военного времени, рубль также вернется к более нормальным уровням. Сейчас условия идеальные для дальнейшего укрепления,

– отметил старший портфельный менеджер Istar Capital из Дубая Искандер Луцко.

Интересно, что министр развития экономики России Максим Решетников еще в апреле сказал, что рубль будет оставаться крепким и в дальнейшем. По его словам, вероятно, российская валюта будет сильнее "чем многим бы хотелось".

В комментарии 24 Каналу эксперт Центра глобалистики Тантели Ратувухери указал, что сейчас ситуация в экономике России будет зависеть именно от действий Кремля. Ведь российское правительство получило значительный "подарок" в виде увеличения денежных поступлений от реализации нефти.

Тантели Ратувухери Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия XXI" В течение последних финансовых лет оно (российское правительство – 24 Канал) выбирало фискальную экспансию и усиление государственных расходов, что привело к умеренному уровню дефицита бюджета. И в этом случае дополнительное финансирование может быть направлено на расширение государственных программ России и, вероятнее, на расширение военной деятельности, а не на сбалансирование бюджета.

Важно! Сейчас Россия имеет значительный дефицит бюджета. Он составляет – 78,4 миллиарда долларов. Для понимания, по итогам года ожидался результат – 50,5 миллиардов долларов.

Заметим, именно в мае, впервые с июня прошлого года были возобновлены закупки иностранной валюты и золота для Фонда национального благосостояния России. На это было выделено – 110 миллиардов рублей, то есть, почти – 1,5 миллиарда долларов, сообщает Минфин России.

Однако эти покупки все равно недостаточны для ослабления рубля. Фактически, их "перевешивают" значительные экспортные доходы.

Что ждет рубль, если теперешние тенденции будут продолжаться и дальше?