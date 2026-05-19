Як ситуація на Близькому Сході впливає на рубль?

Через війну на Близькому Сході Росія почала отримувати більше коштів за реалізацію нафти, повідомляє Bloomberg.

Потрібно розуміти, що через закриття Ормузької протоки, ринок втратив значну частину нафти. До того ж США на деякий час послабили санкції проти російської сировини. Відповідно, Росія отримала можливість реалізовувати значні обсяги нафти за вищими цінами. Зауважимо, американський уряд продовжив послаблення санкцій для російської сировини ще на 30 днів 18 травня, пише Reuters.

Якщо спиратися на російське фіскальне правило, доходи від продажу нафти, отримані вище порогу в 59 доларів за барель, мають бути використані для купівлі іноземної валюти до Фонду національного добробуту. Нагадаємо, саме ця установа виступає підтримкою для бюджету Росії. Зокрема, тоді, коли ціни на сиру нафту падають.

Цей механізм зазвичай допомагає згладити волатильність рубля, спричинену коливаннями на товарних ринках, але поточних покупок недостатньо, щоб компенсувати зростання іноземної валюти,

– йдеться у повідомленні.

Як зріс рубль?

Статистика показує, що з початку квітня рубль зріс на майже 12% та сягнув – 72,6 за долар. Для розуміння, це найвищий рівень з лютого 2023 року.

Зокрема, російський уряд вже переглянув свій прогноз середнього обмінного курсу рубля на цей рік до 81,5 рублів за долар. Раніше це значення передбачалось на рівні – 92,2 рубля за долар.

Як впливає ситуація з рублем на економіку Росії?

Потрібно розуміти, що зміцнення рубля сприяє послабленню інфляційного тиску. Разом з цим, така ситуація з російською національною валютою скорочує доходи експортерів. До того ж внаслідок цього зменшуються надходження до бюджету.

Якщо російська економіка врешті-решт відійде від стану воєнного часу, рубль також повернеться до більш нормальних рівнів. Зараз умови ідеальні для подальшого зміцнення,

– наголосив старший портфельний менеджер Istar Capital з Дубая Іскандер Луцько.

Цікаво, що міністр розвитку економіки Росії Максим Решетніков ще у квітні сказав, що рубль залишатиметься міцним і надалі. За його словами, ймовірно, російська валюта буде сильніша "ніж багатьом би хотілось".

У коментарі 24 Каналу експерт Центру глобалістики Тантелі Ратувухері вказав, що наразі ситуація в економіці Росії буде залежати саме від дій Кремля. Адже російський уряд отримав значний "подарунок" у вигляді збільшення грошових надходжень від реалізації нафти.

Тантелі Ратувухері Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія XXI" Протягом останніх фінансових років він (російський уряд – 24 Канал) обирав фіскальну експансію та посилення державних витрат, що призвело до помірного рівня дефіциту бюджету. І у цьому випадку додаткове фінансування може бути спрямоване на розширення державних програм Росії та, ймовірніше, на розширення військової діяльності, а не на збалансування бюджету.

Важливо! Наразі Росія має значний дефіцит бюджету. Він складає – 78,4 мільярда доларів. Для розуміння, за підсумками року очікувався результат – 50,5 мільярдів доларів.

Зауважимо, саме в травні, вперше з червня минулого року було відновлено закупівлі іноземної валюти та золота для Фонду національного добробуту Росії. На це було виділено – 110 мільярдів рублів, тобто, майже – 1,5 мільярда доларів, повідомляє Мінфін Росії.

Проте ці покупки однаково недостатні для послаблення рубля. Фактично, їх "переважують" значні експортні доходи.

Що чекає на рубль, якщо теперішні тенденції триватимуть і далі?