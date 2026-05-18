Какой курс валюты в банках?

По состоянию на утро 18 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,83 гривны (+8 копеек), а продажа по 44,37 гривны (+12 копеек).

Покупка евро проходит по 51,10 гривны (-10 копеек), а продажа – по 51,85 гривны (+5 копеек).

Что со стоимостью валюты на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44 гривны (-5 копеек), а продажа – по 43,99 гривны (-1 копейка).

Зато покупка евро проходит по 51,45 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,65 гривны (-2 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,78 гривны (+35 копеек), а продают – по 44,10 гривны (+17 копеек).

Евро покупают по 51,45 гривны (+4 копейки), а продают – по 51,80 гривны (-5 копеек).

Каким будет курс доллара дальше?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в течение этой недели ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно стабильной.

Курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 43,75 – 44,35 гривны, а резкие скачки или падение будет исключать участие Нацбанка.

Косвенно на показатели будут влиять и уровень потребительских цен, геополитическая ситуация, международная поддержка и, конечно, последствия полномасштабного вторжения России.

