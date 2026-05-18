Какой способ придумали российские банки?

Спрос на такие бумаги в России стремительно вырос. В 2025 году рынок этих облигаций увеличился до 3,1 миллиарда долларов – это в пять раз больше, чем годом ранее, сообщает Служба внешней разведки Украины.

Смотрите также Нефтяные миллиарды не спасут: ведущий банк России ухудшил прогноз для экономики

Уже в 2026 году объем этого сегмента может достичь 13,3 миллиарда долларов. Ведь к нему активно присоединились крупные банки:

"Сбербанк";

"Альфа-Банк";

"Газпромбанк".

Среди покупателей все больше частных инвесторов – уже каждый третий. Тогда как доходность таких бумаг превышает корпоративные облигации на целых 2 – 4%.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

В стране, где нормальные инвестиционные инструменты практически недоступны, а ставки по депозитам съедает инфляция, даже иллюзия выгоды продается хорошо,

– замечает разведка.

Почему это может стать проблемой для инвесторов?

Несмотря на привлекательную доходность, качество активов в таких бумагах вызывает все больше вопросов. Ведь в некоторых выпусках 2025 года уровень дефолтов уже достигал 1,8% ежемесячно – еще до ускорения падения реальных доходов населения.

Таким образом, инвесторы не защищены от убытков, если покупают облигации, в которые попали заемщики с более низкой платежеспособностью.

Ситуацию ухудшает общее состояние долгового рынка России. Только в первом квартале 2026 года в стране зафиксировали около 10 – 11 технических дефолтов – почти половину от всего показателя за предыдущий год. Больше всего проблем имеют компании в сферах:

топливного ритейла;

логистики;

и девелопмента.

В зоне повышенного риска может находиться до четверти всего рынка облигаций. Фон для стремительного роста нового инструмента хуже не придумаешь,

– добавляют в СВРУ.

В отличие от ипотечных облигаций, преобразования в облигации потребительских кредитов не имеет реального обеспечения в виде недвижимости. Фактически надежность такого инструмента зависит только от платежеспособности заемщиков.

Поэтому специалисты прогнозируют, что дальнейшее падение доходов россиян, безработицы и давление на потребителей могут быстро превратить этот механизм из инструмента распределения рисков в канал их распространения по всей финансовой системе.

Рост этого рынка – не признак развития российской финансовой системы. Это признак того, что проблем в ней уже больше, чем можно скрыть обычными методами,

– подчеркивают в разведке.

Какие проблемы в банковском секторе России?

Еще в начале 2026 года даже прокремлевские аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) объявили начало банковского кризиса в России, пишет The Moscow Times.

Ранее спрогнозированный нашей системой раннего предупреждения... банковский кризис теперь зафиксирован в соответствии с формальными критериями, а чуть раньше... уже был зафиксирован кризис проблемных долгов,

– заявили ЦМАКП.

Дело в том, что еще в 2025 году чистая прибыль российских банков сократилась на 8%. Сейчас же стабильность сектора обеспечивают:

государственные банки на ключевых позициях (ВТБ и Сбербанк);

реструктуризация проблемных активов;

регуляторные послабления.

Важно! По информации Центрального банка России, по состоянию на конец октября 2025 года доля проблемных корпоративных кредитов достигала 11,2% и составляла 10,4 триллиона рублей, – розничных – 6,1% на 2,3 триллиона рублей.

Почему россияне все меньше доверяют банкам?

Даже Центробанк России уже не может полностью скрыть проблемы, которые накопились в финансовой системе страны. В 2025 году россияне вывели из банков около 12,8 миллиарда долларов, что стало одним из сигналов снижения доверия населения к банковскому сектору.

Как следствие, структурный дефицит ликвидности российской банковской системы вырос до 14,7 миллиарда долларов.

Спрос на наличные в России продолжает расти сразу по нескольким причинам. В частности, снижается привлекательность банковских депозитов из-за меньшей доходности, а часть граждан пытается иметь запас средств для расчетов вне банковской системы. Кроме того, наличность активно используется для обхода финансового мониторинга и контроля со стороны государства.

С начала 2022 года объем наличных средств в обращении в России увеличился примерно на 40%. Особенно резкий рост зафиксировали в период с июля по сентябрь 2025 года.