Почему снова сделали исключение для российской нефти?

По словам источников, такое решение приняло Министерство финансов США, пишет Reuters.

Разрешение по морским поставкам в ведомстве объяснили тем, что несколько стран якобы попросили Вашингтон предоставить им больше времени для закупки российской нефти.

Сообщается, что исключение продлили еще на 30 дней.

Напомним, что Соединенные Штаты ввели это исключение из санкций, пытаясь смягчить дефицит поставок нефти и сдержать высокие цены после перекрытия Ираном Ормузского пролива.

Впрочем этот шаг пока почти не повлиял на стабилизацию цен на бензин в США.