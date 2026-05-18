Почему ситуация на Ближнем Востоке обостряется?

Трамп снова озвучил угрозы Ирану, сообщает Bloomberg.

Признаков, что конфликт между США и Ираном может закончиться в ближайшее время – пока нет. В частности, стороны остаются далеки от заключения мирного соглашения.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Для Ирана время тикает, и им лучше действовать быстро, иначе от них ничего не останется. Время – важно!

Нужно понимать, что такая ситуация на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива, провоцируют дальнейший рост цен на нефть. Эти изменения подпитывают спекуляции относительно ужесточения монетарной политики Центробанками, что может навредить металлургии, при этом:

замедлится мировой рост;

а также – сократится спрос со стороны производителей, сообщает Bloomberg.

Мировые рынки облигаций демонстрируют повышенную волатильность из-за тупика вокруг войны с Ираном. С момента вступления в силу прекращения огня в начале апреля Трамп неоднократно угрожал возобновить бомбардировки, которые начались в конце февраля,

– говорится в сообщении.

Как на медь повлияла ситуация в Китае?

На медь повлияли более слабые, чем ожидалось, данные из Китая. Дело в том, что китайская экономика в прошлом месяце продемонстрировала слабость. Это, в частности, выражается в:

сокращении инвестиций в основной капитал;

в свою очередь, промышленное производство и розничные продажи показали результаты меньше, чем ожидалось.

Как меняется цена меди?

Медь упала почти на 1,2% в начале торгов в Азии. Она достигла – 13 394,50 долларов за тонну. Интересно, что за 2 предыдущие сессии этот металл упал в целом более чем на 4%.

Как показывает статистика, по состоянию на 11:18 утра по шанхайскому времени (по Киеву это минус 5 часов) на Лондонской бирже, цена на медь упала на 0,3%. Она составила – 13 513 долларов за тонну.

Интересно! С начала этого года медь выросла в целом на 9%.

Как изменились цены на другие металлы?