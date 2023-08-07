Рубль ослаб как по отношению к доллару США, так и евро. Более того, добавляют, что российская валюта может достичь важной психологической отметки, информирует 24 Канал.

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Новый обвал рубля

Согласно данным Trading Economics, курс доллара США в России с начала сегодняшних торгов вплотную приблизился к отметке на уровне 97 рублей. В процентном эквиваленте американская валюта подорожала почти на 2%.

В то же время на Московской фондовой бирже зафиксировали курс на уровне 97,02 рубля за доллар США. Это самое высокое значение с марта 2022 года. В целом, с начала года доллар дорожает на постоянной основе.

Добавляют, что официальная валюта агрессора, вероятнее всего, будет терять позиции, поскольку на рынке нет факторов, которые могли бы ее поддержать. Российские СМИ сообщают, что к концу недели валютная пара может перейти в диапазон 97 – 98 рублей за доллар. В то время как до конца года ожидают курс немного выше 100 рублей за доллар при стабильном экспорте. Прежде всего, речь идет о нефти и газе.

К теме! На прошлой неделе русский рубль существенно упал по отношению к китайскому юаню, достигнув минимального значения за апрель 2022 года Эксперты заявили, что на валюту агрессора давит рост дисбаланса между спросом на иностранные валюты и ее предложением на рынке.

В то время как евро стоит, на момент создания этого материала, свыше 106 рублей. Курс евро вырос до максимума с начала года, подорожав почти 70%, согласно Investing.com.

Прогнозы для российского рубля:

Согласно Trading Economics, ожидают, что к концу третьего квартала доллар подорожает до 98,65 рубля. В то время как за 12 месяцев курс вырастет до 110,91 рубля за доллар;

к концу третьего квартала доллар подорожает до 98,65 рубля. В то время как за 12 месяцев курс вырастет до 110,91 рубля за доллар; Кроме того, к концу третьего квартала прогнозируют удорожание валюты до 106,93 рубля за евро.

Предыдущие обвалы рубля: