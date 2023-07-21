Ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро также влияет на цены в России. Об этом сообщают российские СМИ. 24 Канал.

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Что происходит с рублем и влияние на цены

Для понимания в начале 2023 года курс доллара США в России колебался на уровне. 74 рублей, а за евро платили почти 77 рублей, по данным Google Finance. На момент создания этого материала, курс евро пересек отметку в 100 рублей. Доллар отстает от евро в среднем на 10 рублей.

Ослабление позиций валюты привело к удорожанию определенных категорий товаров. В частности, стоимость кофе и соков и газированных напитков выросла на 15 20% и 21% соответственно. Импортный алкоголь теперь стоит на 10% больше, а декоративная косметика из этой же категории выросла в цене 10 – 15%. Кроме того, россияне теперь платят больше, в частности, за такие товары и услуги:

Международные и внутренние перелеты;

Российские автомобили и иномарки;

Телевизоры;

Телефоны.

Даже российский центральный банк в июле предупредил, что ослабление рубля в прогнозируемом будущем еще больше заметят на ценниках. Банк России в середине июля заявлял, что обесценивание национальной валюты фиксировались из-за роста импортных расходов и уменьшения доходов от экспорта.

Любопытно! Российские регуляторы и другие представители власти почти единогласно отрицают влияние на позиции рубля попытки переворота, возглавляемого Пригожином. Тогда на фоне этих событий рубль обвалился до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Более объемная картина вокруг рубля

Напомним, что в июле национальная валюта государства-агрессоры продемонстрировала существенный потенциал к падению. Обесценение рубля связывали, например, с мятежом Евгения Пригожина.

Однако следует выделить, что больше позиции рубля зависят от фундаментальных устоев российской экономики военного времени. Это своеобразная смесь между попыткой достичь самообеспечения и потребность в поддержке достаточной свободы рынка во избежание краха экономики. The Washington Post.

Важно! Общий уровень стабильности для русского режима зависит от экономических характеристик страны. Прежде всего, речь идет о способности системы гарантировать пассивному большинству жителей России путем регулярных выплат от государства и доступа к рабочим местам.

Издание Newsweek добавляет, со ссылкой на заявление представителей российской Думы, что временный обвал рубля, зафиксированный в первой половине июля, частично спровоцировала необходимость "вкладывать" деньги во временно и незаконно оккупированные территории Украины.

Следует добавить, что и объем поступлений в российский бюджет и состояние экономики агрессора будет зависеть от продажи нефти. Напомним, что Россия с августа 2023 года планирует уменьшить свое предложение нефти для экспорта.