Рубль ослаб як щодо долара США, так і євро. Ба більше, додають, що російська валюта може сягнути важливої психологічної позначки, інформує 24 Канал.

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Новий обвал рубля

Згідно з даними Trading Economics, курс долара США у Росії від початку сьогоднішніх торгів впритул наблизився до позначки на рівні 97 рублів. У відсотковому еквіваленті американська валюта подорожчала майже на 2%.

Водночас на Московській фондовій біржі зафіксували курс на рівні 97,02 рубля за долар США. Це найвище значення з березня 2022 року. Загалом з початку року долар дорожчає на постійній основі.

Додають, що офіційна валюта агресора, найімовірніше, буде втрачати позиції, оскільки на ринку немає факторів, які могли б її підтримати. Російські ЗМІ повідомляють, що до кінця тижня валютна пара може перейти до діапазону 97 – 98 рублів за долар. Тоді як до кінця року очікують курс трохи вище 100 рублів за долар за умови стабільного експорту. Перш за все йдеться про нафту та газ.

До теми! На минулому тижні російський рубль суттєво впав відносно китайського юаня, досягнувши мінімального значення за квітня 2022 року. Експерти заявили, що на валюту агресора тисне зростання дисбалансу між попитом на іноземні валюти та її пропозицією на ринку.

Тоді як євро коштує, на момент створення цього матеріалу, понад 106 рублів. Курс євро зріс до максимуму з початку року, подорожчавши на майже 70%, згідно з Investing.com.

Прогнози для російського рубля:

Згідно з Trading Economics, очікують, що до кінця третього кварталу долар подорожчає до 98,65 рубля. Тоді як за 12 місяців курс зросте до 110,91 рубля за долар;

до кінця третього кварталу долар подорожчає до 98,65 рубля. Тоді як за 12 місяців курс зросте до 110,91 рубля за долар; Крім того, до кінця третього кварталу прогнозують подорожчання валюти до 106,93 рубля за євро.

Попередні обвали рубля: