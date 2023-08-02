В ходе сегодняшних торгов российский рубль упал до минимального уровня более чем за год. В последний раз такую динамику эта валюта фиксировала в середине апреля 2022 года, информирует 24 Канал.

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Новый обвал российского рубля

В среду, 2 августа 2023 года, китайский юань подорожал на 18 копеек или 1,39%. Его курс остановился на уровне 13,01 рубля, согласно данным Forbes. Доллар США укрепляет свои позиции на российском рынке. За один доллар в России придется заплатить более 94 рублей.

По мнению экспертов, российская валюта оказывает давление на дисбаланс между спросом на иностранные валюты и ее предложением на рынке. Мол, имеющегося объема не хватает для обеспечения импорта.

Еще один фактор давления, который может влиять на ситуацию на рынке – отток валюты из России за границу. Параллельно рост цен на нефть не способен компенсировать все потери, ведь объемы экспорта сокращаются, сообщают российские СМИ.

Предыдущие обвалы рубля

С начала 2023 года российская валюта уже не в первый раз фиксирует значительный спад. Например, в конце июня рубль упал до минимального значения с начала полномасштабной войны России против Украины.