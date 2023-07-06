Российская валюта обесценивается как по отношению к американскому доллару, так и по отношению к евро. Оба курса уже обновили предыдущие максимумы, которые зафиксировали в марте 2022 года, информирует 24 Канал.

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Обвал российского рубля продолжается

Например, по состоянию на 6 июля 2023 года, курс доллара США достиг 93 рублей, информирует Google Финансы. В то время как стоимость евро пересекла отметку в 102 рубля, Ситуацию уже прокомментировала глава центрального банка агрессора Эльвира Набиуллина. Она выделила следующие моменты:

Обвал рубля связан с текущими трендами в международной торговле;

По ее словам регулятор имеет инструменты для стабилизации последствий кратковременных колебаний;

Набиуллина добавила, что благодаря плавающему курсу можно легче абсорбировать внешние изменения и вызовы в экономике.

Напомним! В ходе торгов в среду, 5 июля, за доллар нужно было заплатить почти 91 рубль, тогда курс евро поднялся выше 99 рублей. В то время как в конце июня русский валюта также зафиксировала серьезный обвал, который произошел после мятежа Евгения Пригожина Кроме того, на фоне этого события россияне за сутки сняли наличные деньги более чем на 100 миллиардов рублей.

Эксперты заявили, что по всей вероятности, в ответ стоит ожидать повышения ключевой ставки. Еще одна опция – требование продажи выручки экспортеров. Дальше – больше! Текущая ситуация и некоторые факторы свидетельствуют, что у России может быть технический дефицит долларов и евро на рынке, пишет Бизнес Цензор.