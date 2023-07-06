Российская валюта обесценивается как по отношению к американскому доллару, так и по отношению к евро. Оба курса уже обновили предыдущие максимумы, которые зафиксировали в марте 2022 года, информирует 24 Канал.
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Обвал российского рубля продолжается
Например, по состоянию на 6 июля 2023 года, курс доллара США достиг 93 рублей, информирует Google Финансы. В то время как стоимость евро пересекла отметку в 102 рубля, Ситуацию уже прокомментировала глава центрального банка агрессора Эльвира Набиуллина. Она выделила следующие моменты:
- Обвал рубля связан с текущими трендами в международной торговле;
- По ее словам регулятор имеет инструменты для стабилизации последствий кратковременных колебаний;
- Набиуллина добавила, что благодаря плавающему курсу можно легче абсорбировать внешние изменения и вызовы в экономике.
Эксперты заявили, что по всей вероятности, в ответ стоит ожидать повышения ключевой ставки. Еще одна опция – требование продажи выручки экспортеров. Дальше – больше! Текущая ситуация и некоторые факторы свидетельствуют, что у России может быть технический дефицит долларов и евро на рынке, пишет Бизнес Цензор.
В середине мая 2023 года первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов прокомментировал ситуацию на валютном рынке. В частности, он сообщил, что в современных реалиях оптимальным для экономики и бюджета будет курс на уровни 80 – 90 рублей за доллар.