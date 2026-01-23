Еще один крупный НПЗ отказывается от нефти из России
- Indian Oil Corp приобрел 7 миллионов баррелей нефти, часть которой закуплено у Petrobras из Бразилии, с целью заменить российскую нефть на индийском рынке.
- Индийские НПЗ стремятся отказаться от российской нефти, переходя на сырье с Ближнего Востока.
Крупный индийский НПЗ Indian Oil Corp сейчас является ведущим производителем в Индии. Недавно он приобрел 7 миллионов баррелей нефти. Часть этого сырья закуплена у бразильской компании Petrobras.
Что известно о новой закупке нефти Indian Oil Corp?
Как известно, загрузка этой нефти будет происходить в марте, сообщает Reuters.
Обратите внимание! Благодаря этим закупкам, хотят заменить российскую нефть на индийском рынке.
Сейчас индийские НПЗ стремятся отказаться от поставок из России. Предприятия планируют перейти на сырье с Ближнего Востока. Эти изменения будут способствовать тому, что Индия заключит соглашение с США. Речь идет о снижении тарифов.
НПЗ приобрел 1 миллион баррелей нефти сорта Murban из Абу-Даби в Shell и 2 миллиона баррелей нефти Upper Zakum у трейдера Mercuria. IOC также приобрела по 1 миллиону баррелей ангольской нефти Hungo и Clove у Exxon,
– сообщили источники издания.
Заметим, что детали этих сделок до конца неизвестны. Обычно, покупатели и продавцы не комментируют ситуацию из-за необходимости сохранять конфиденциальность.
Как показывает статистика, в декабре импорт российской нефти в Индию упал до самого низкого уровня за последние 2 года. Этому, в частности, способствовали санкции. А вот доля импорта из стран ОПЕК достигла 11-месячного максимума, сообщает Reuters.
Что необходимо знать о сотрудничестве Индии и России в нефтяной отрасли?
Индия начала активно закупать российскую морскую нефть с 2022 года. Тогда после начала полномасштабной войны в Украине Кремль искал новые рынки сбыта из-за санкций.
США пытались влиять на Индию, чтобы сократить объемы этого сотрудничества. В частности, речь идет о введении тарифов.
К тому же стоит вспомнить, что США еще осенью 2025 года ввели санкции против российских нефтяных гигантов. То есть, "Роснефти" и "Лукойла". После этого предприятия из Индии начали активно отказываться от нефти из России.