Как Китай может покупать нефть из Венесуэлы?

Нужно понимать, что во время президентства Мадуро, Китай получал нефть по заниженным ценам, сообщает Reuters.

Интересно! Мадуро продавал Китаю нефть дешевле, чтобы закрыть долги.

Китай годами был главным покупателем нефти для Венесуэлы, и продажи помогли Каракасу погасить огромные займы, предоставленные Пекину в рамках соглашений "долг за нефть",

– отмечает издание.

То есть, фактически, для Китая цены просто вырастут до рыночных. Для сравнения:

при президентстве Мадуро, Китай получал нефть из Венесуэлы по цене – 31 доллар за баррель;

однако США сейчас покупают и реализуют на рынке венесуэльскую нефть по цене – 45 долларов за баррель.

Напомним! Именно Китай был главным покупателем нефти из Венесуэлы в течение многих лет.

Сейчас нефтяные трейдеры и аналитики ожидают снижения уровня импорта из Китая в Венесуэлу в феврале. Такая ситуация станет следствием уменьшения количества танкеров, покинувших венесуэльскую территорию, сообщает Bloomberg.

Как США получили контроль над нефтью из Венесуэлы?