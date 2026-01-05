Какие цены на нефть сегодня?
Стоимость нефти также зависит от марки, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Trading Economics.
Читайте также Инвестиции только сокращаются: ключевая российская отрасль почувствует новый кризис в 2026 году
В зависимости от производителя, цена нефти сегодня:
- Нефть марки Brent имеет цену – 61,24 доллара за баррель.
- Американская нефть WTI – 57,95 доллара за баррель.
- Российская Urals – 49,22 доллара за баррель.
Что влияет на стоимость нефти 5 января 2026 года?
Стоимость нефти стабилизировалась сегодня. Трейдеры пока игнорируют рост геополитических рисков из-за захвата Мадуро силами США, сообщает Reuters.
Важно! Нужно понимать, что Венесуэла имеет значительные запасы нефти. А Трамп требует от венесуэльского правительства контроля над ресурсами страны. В частности, речь идет и о нефти из Венесуэлы.
Индексы на европейских торгах то впадали, то выходили из отрицательной зоны, поскольку рынки восприняли новости о том, что США захватили лидера Венесуэлы, и что Вашингтон возьмет под контроль члена ОПЕК, экспорт сырой нефти которого находился под эмбарго США, которое остается в силе,
– отмечает издание.
Аналитики объяснили, что перебои экспорта нефти из Венесуэлы не будут иметь влияния на мировой рынок сейчас. Дело в том, что добыча венесуэльского сырья ощутимо упала за последнее десятилетие. Это произошло из-за:
- нехватки инвестиций от иностранных компаний (напомним, Венесуэла национализировала нефтяные операции еще в 2000-х годах);
- а также неэффективного руководства.
Для понимания, в 2025 году средний объем добычи нефти в Венесуэле составлял – почти 1 миллион баррелей в сутки. Это примерно 1% от всего мирового производства.
Отметим, что на рынок нефти также повлияли следующие факторы:
- Трамп заявил, что Колумбия и Мексика также могут столкнуться с военными действиями, если они не будут сокращать наркотрафик;
- ОПЕК+ принял решение не увеличивать добычу нефти в первом квартале 2026 года.
Какие факторы влияют на рынок нефти сейчас?
Уровень экспорта российской нефти зависит от совокупности факторов. В том числе ударов Украины по НПЗ России. Также на российскую нефть сильно влияют санкции. Напомним, еще осенью 2025 года США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти".
США "ударили" по рынку нефти, когда заблокировали венесуэльские берега. Более того, американские силы захватили танкер недалеко от Венесуэлы. Эти действия Трамп объяснил желанием бороться с наркокартелями. Сейчас американцы не планируют отступать, они готовятся "держаться" у венесуэльских берегов еще как минимум несколько месяцев.