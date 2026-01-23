Що відомо про нову закупку нафти Indian Oil Corp?

Як відомо, завантаження цієї нафти відбуватиметься у березні, повідомляє Reuters.

Читайте також Китай може отримати нафту з Венесуели: США виставили умови

Зверніть увагу! Завдяки цим закупівлям, хочуть замінити російську нафту на індійському ринку.

Наразі індійські НПЗ прагнуть відмовитися від постачань з Росії. Підприємства планують перейти на сировину з Близького Сходу. Ці зміни сприятимуть тому, що Індія укладе угоду з США. Йдеться про зниження тарифів.

НПЗ придбав 1 мільйон барелів нафти сорту Murban з Абу-Дабі у Shell та 2 мільйони барелів нафти Upper Zakum у трейдера Mercuria. IOC також придбала по 1 мільйону барелів ангольської нафти Hungo та Clove у Exxon,

– повідомили джерела видання.

Зауважимо, що деталі цих угод до кінця невідомі. Зазвичай, покупці та продавці не коментують ситуацію через необхідність зберігати конфіденційність.

Як показує статистика, у грудні імпорт російської нафти до Індії впав до найнижчого рівня за останні 2 роки. Цьому, зокрема, сприяли санкції. А от частка імпорту з країн ОПЕК досягла 11-місячного максимуму, повідомляє Reuters.

Що необхідно знати про співпрацю Індії та Росії у нафтовій галузі?