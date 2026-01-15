Что известно о покупке российской нефти Индией?

Индия постепенно уменьшает закупки нефти из России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Нужно понимать, что Индия имеет нефтеперерабатывающий сектор, который уступает по своей мощности исключительно США и России. К тому же индийские компании сильно зависимы от российской нефти сейчас.

Сейчас продукция из России находится в подвешенном состоянии. Как минимум 12 танкеров, полных российской сырой нефти стоят недалеко от Омана еще с середины декабря.

Согласно данным компаний Vortexa Ltd. и Kpler, страна (Индия – 24 Канал) импортировала около 1,3 миллиона баррелей российской сырой нефти в день в декабре. Январские закупки также находятся под давлением, и, вероятно, остановятся на меньших объемах, чем раньше,
– сообщает издание.

Сейчас индийские НПЗ корректируют схемы закупок нефти. Они активнее используют заменители из:

  • Латинской Америки;
  • Ближнего Востока;
  • Западной Африки.

Однако цены у этих государств несколько больше чем на российскую нефть. Ведь Россия делает значительный дисконт, чтобы удержать покупателей, сообщает СЗРУ.

Непонятно где в конце концов окажутся плавучие грузы Urals, поскольку мало кто, кроме Китая, желает открыто щеголять ограничениями, введенными США. По словам источников, цена на этот сорт примерно на 8 долларов за баррель снижена до цены на датированную нефть Brent, что делает его одним из самых дешевых вариантов для нефтепереработчиков, которые все еще готовы рискнуть,
– указывает издание.

Почему Индия уменьшает закупки российской нефти?

  • США продолжают давление на Индию за закупку российской нефти. Сначала американское правительство угрожало словесно. Впоследствии, администрацией Трампа были введены тарифы.

  • Также США вводили масштабные санкции еще осенью 2025 года против российских нефтяных гигантов. Речь идет о компаниях "Роснефть" и "Лукойл". После этого, покупатели из Китая и Индии начали массово отказываться от нефти из России.

Интересно! Сейчас США рассматривают новый законопроект относительно санкций. Если его примут, будут действовать штрафы для стран, покупающих российские углеводороды.