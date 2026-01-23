Что известно о новой закупке нефти Indian Oil Corp?

Как известно, загрузка этой нефти будет происходить в марте, сообщает Reuters.

Обратите внимание! Благодаря этим закупкам, хотят заменить российскую нефть на индийском рынке.

Сейчас индийские НПЗ стремятся отказаться от поставок из России. Предприятия планируют перейти на сырье с Ближнего Востока. Эти изменения будут способствовать тому, что Индия заключит соглашение с США. Речь идет о снижении тарифов.

НПЗ приобрел 1 миллион баррелей нефти сорта Murban из Абу-Даби в Shell и 2 миллиона баррелей нефти Upper Zakum у трейдера Mercuria. IOC также приобрела по 1 миллиону баррелей ангольской нефти Hungo и Clove у Exxon,

– сообщили источники издания.

Заметим, что детали этих сделок до конца неизвестны. Обычно, покупатели и продавцы не комментируют ситуацию из-за необходимости сохранять конфиденциальность.

Как показывает статистика, в декабре импорт российской нефти в Индию упал до самого низкого уровня за последние 2 года. Этому, в частности, способствовали санкции. А вот доля импорта из стран ОПЕК достигла 11-месячного максимума, сообщает Reuters.

Что необходимо знать о сотрудничестве Индии и России в нефтяной отрасли?